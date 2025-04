Gigant z YouTube wskazał najlepszy kebab w Toruniu. Byliśmy na miejscu! "Znów nie będę spała w nocy"

Spis treści

Książulo w Toruniu

W kwietniu Książulo i Wojek pojawili się w Toruniu. Recenzenci wzięli pod lupę m.in. pub Mentzena, który oferuje m.in. burgery, hot-dogi i frytki. Teraz przyszedł czas na ocenę burgerów z lokalu Ricky Ricky z Ameryki oraz kebabów. Testerzy udali się m.in. do Siemka Kebab, znajdującego się przy ul. Łyskowskiego w dzielnicy Rubinkowo. Nie ma co ukrywać - to właśnie ta restauracja ma największe powody do radości. Szymon Nyczke podkreślił, że do wizyty w Siemka Kebab namawiali go torunianie, którzy chwalili jakość. Jak się okazało, był to znakomity wybór.

Siemka Kebab najlepszy w Toruniu? "Znów nie będę spała w nocy"

W lokalu Książulo zamówił pozycję "Lawasz Siemka", polecaną przez ekipę restauracji. Flagowy produkt wypadł znakomicie, podobnie zresztą jak klasyczny lawasz z mięsem mieszanym i mixem sosów. Drugie z testowanych dań zostało pieszczotliwie nazwane "naleśniczkiem". A "flagowiec"? - Smaczne, o intensywnym smaku. Bardzo słone i bardzo tłuste. Po zjedzeniu tego masz dzień z głowy i nie możesz się ruszać - podkreślił Książulo. Influencer chwalił również wielkość i cenę (38 zł Siemka, 30 zł zwykły lawasz, lokal oferuje kebaby tylko w jednym rozmiarze). Youtuberzy mają radę dla torunian i gości - na kebab trzeba iść właśnie tam!

Siemankowicze mamy to! Oszalałam, znów nie będę spała w nocy Dziękuję za recenzję! Dobrze że mieliśmy urlop. To było dla mnie bardzo stresujące doświadczenie Cieszę się że jakość i smak zawsze wygrywają - napisała właścicielka Siemka Kebab na Facebooku.

Cały film Książula o burgerach i kebabach z Torunia znajdziecie pod tekstem. Byliśmy w lokalu, o którym mowa wyżej i cóż możemy dodać - trzeba spróbować samemu! Zdjęcia publikujemy na początku artykułu.