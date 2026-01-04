210 milionów do oddania? Jasnowidz Jackowski mówi wprost, co stanie się z pieniędzmi Rydzyka

Krzysztof Jackowski, znany w całej Polsce jasnowidz z Człuchowa, od lat komentuje najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, dzieląc się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. W rozmowie z „Super Expressem” odniósł się do jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich miesięcy – możliwego zwrotu dotacji przyznanych fundacji Lux Veritatis na Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.

Jasnowidz nie pozostawia wątpliwości i uspokaja sympatyków Radia Maryja.

Nic złego się nie stanie. O. Rydzyk przetrwa, nie będzie żadnych zwrotów. Nic się nie stanie. Uważam, że powinniśmy szanować, co jest naszą tradycją i kulturą. Żadne państwo nie jest szanowane przez obce narody, jeśli nie szanuje swojej kultury, a my się z takiej kultury opartej na religii wywodzimy. Jeżeli my jako państwo pozwolimy dalej z tego drwić, to nikt nas nie będzie szanował – powiedział Krzysztof Jackowski.

Słowa jasnowidza padają w momencie, gdy sprawa ma bardzo poważny wymiar prawny i finansowy. Przypomnijmy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło pozew do sądu o unieważnienie umów zawartych pomiędzy byłym ministrem kultury Piotrem Glińskim a fundacją Lux Veritatis, kierowaną przez ojca Tadeusza Rydzyka. Resort domaga się zasądzenia na rzecz Skarbu Państwa kwoty 210 milionów złotych wraz z odsetkami.

Równolegle toczy się postępowanie prokuratorskie, które wzbudza ogromne zainteresowanie ze względu na swoją skalę oraz polityczne konsekwencje. Śledczy badają, czy były minister kultury nie przekroczył swoich uprawnień, podpisując umowę dotyczącą utworzenia muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Kluczowe jest ustalenie, czy umowa była korzystna dla Skarbu Państwa oraz czy nie doszło do działania na szkodę interesu publicznego.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2018–2023 na wydatki majątkowe związane z budową muzeum przyznano z budżetu państwa niemal 219 milionów złotych. To właśnie ta gigantyczna dotacja jest głównym wątkiem śledztwa. Prokuratura sprawdza, czy przekazanie tak wysokich środków publicznych na projekt realizowany we współpracy z prywatnym podmiotem odbyło się zgodnie z prawem.

Choć sprawa ma dopiero znaleźć swój finał na sali sądowej, Krzysztof Jackowski w swojej wizji nie widzi czarnego scenariusza dla Radia Maryja ani fundacji Lux Veritatis. Jak twierdzi, ojciec Rydzyk „przetrwa”, a pieniędzy oddawać nie będzie. Czy jego słowa się sprawdzą – pokażą najbliższe miesiące.