Wielka awaria sieci! Pół miasta marznie, trwa naprawa

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-02-17 15:58

We wtorek, 17 lutego mieszkańcy Włocławka zmagają się ze skutkami potężnej awarii ciepłowniczej. Ogrzewania zostało pozbawionych ok. 50 tys. osób. Trwają prace naprawcze, których nie ułatwia niestety lokalizacja samej awarii. Kiedy ten wyjątkowo uciążliwy problem uda się rozwiązać?

awaria ciepłownicza

i

Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS

Potężna awaria sieci ciepłowniczej we Włocławku (17.02.2026)

Ok. 50 tys. mieszkańców Włocławka pozostaje bez ogrzewania. Wciąż trwa naprawa po awarii sieci ciepłowniczej, której miejsce udało się wskazać jeszcze w nocy. 

- Miejsce awarii zostało zlokalizowane, natomiast niestety to miejsce jest bardzo problematyczne. Jest to rura znajdująca się bardzo blisko ciepłowni, która dostarcza ciepło do całego miasta i ok. 60 proc. Włocławka ma problem z dostarczeniem ciepła do domów - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Jakub Sztejnwald z Urzędu Miasta Włocławek.

Kiedy mieszkańcy Włocławka odzyskają ogrzewanie?

W związku z awarią odwołano zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie pozbawionym ogrzewania. Kiedy kłopoty z siecią ciepłowniczą uda się rozwiązać, a mieszkańcy nie będą narażeni na chłód? Tego jeszcze nie wiadomo, jednak miejscowy ratusz podał wstępny termin.

- Jest szansa, że do północy służby poradzą sobie z tym problemem. Rozpatrujemy również te mniej optymistyczne scenariusze, które mogą zakładać przedłużającą się awarię - przekazał Sztejnwald.

Urząd Miasta zaapelował w mediach społecznościowych do mieszkańców, by maksymalnie ograniczyli wychładzanie organizmu oraz domowych pomieszczeń - zamknęli drzwi i okna, zasłonili rolety, zaczekali z wietrzeniem. Poproszono także, by korzystać jedynie z bezpiecznych źródeł ciepła. "Zwróć uwagę na osoby starsze. Sprawdź sytuację dzieci. Otocz szczególną troską osoby przewlekle chore. Jeśli temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej komfortowej, rozważ krótkotrwałe przebywanie u rodziny lub znajomych" - czytamy. W sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu należy wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Awaria ciepłownicza w Warszawie (4.02.2026) - zobacz zdjęcia:

Awaria ciepłownicza w Warszawie (4.02.2026)
Galeria zdjęć 12
To drugi najwyższy obiekt w Warszawie. Komin elektrociepłowni w Kawęczynie
Podcasty o zdrowiu. Poleca Poradnik Zdrowie
Obniżona temperatura. Posłuchaj, jakie są przyczyny spadku ciepłoty ciała. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami
Podcasty o zdrowiu. Poleca Poradnik Zdrowie
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AWARIA
WŁOCŁAWEK