Książulo odwiedził Mentzena. Nie gryzł się w język! Bezkompromisowa ocena

Nowa pogoda na Wielkanoc. Opady i chłód w prognozach na święta. To nie wszystko!

Torunianki napisały list do komendanta. Szczere słowa! Chodzi o dwóch policjantów

Spis treści

Książulo w Pubie Mentzen

Film z wizyty Książula i Wojka w Pubie Mentzen został opublikowany 9 kwietnia. Szymon Nyczke zdradził widzom, że jakiś czas temu dostał zaproszenie do lokalu. Nie odpowiedział, więc przyjazd influencerów miał być dla załogi baru zaskoczeniem. Książulo zapewnił, że nie zamierza "mieszać się w politykę". - Tematy polityczne mocno polaryzują. To jest kanał o jedzeniu - podkreślił, a jego kolega potwierdził. Zamówioną przystawką były paluszki z mozzarellą (26 zł). Książulo nie był oczarowany, ale Wojakowi przypadły do gustu. - Dobre, dobre! Takiej porcji nawet ja bym nie dał rady zjeść - stwierdził. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Książulo o daniu z lokalu Mentzena: "To jest naprawdę mdła pozycja"

Później na stole pojawiły się frytki z parmezanem (20 zł). Książulo stwierdził, że parmezanu jest zbyt mało, ale bardzo chwalił sos - mocno majonezowy z wyczuwalnym czosnkiem. - Ktoś z tego pieczonego czosnku zrobił sos. Nie kąsa on chemią - stwierdził influencer.

Następnie Szymon Nyczke spróbował frytek z szarpaną wieprzowiną, cebulą marynowaną, jalapeno, mayo chipotle, sosem serowym i kolendrą. - Mięso jest dobre, lekko słodkie. Zaraz ugryzłem jalapeno i wszystko stało się delikatnie pikantne. Ogólnie jest to trochę suche. Powiedziałem, że mięso jest soczyste, ale sosu nie jest za dużo. Więcej sosu bym chciał. Ogólnie spoko, po prostu spoko. Nic nadzwyczajnego, okej - zrecenzował Książulo.

Frytki z boczkiem i prażoną cebulką również - zdaniem youtubera - nie miały dużo sosu. Później w filmie słuchamy recenzji Wojka, który podkreślił, jak bardzo lubi frytki. Jego recenzja była zdecydowanie pozytywna.

Następnie youtuberzy przeszli do hot dogów. - Kawał giętej - rozpoczął Książulo. - Nie jestem hot-dogowy. Jedyny zarzut do kiełbasy, to mogłaby być bardziej przypieczona - stwierdził. - Zwykły dobry hot dog - dodał Wojek. Ta propozycja kosztuje 26 zł.

Kolejną pozycją był "Hot Dog Posła" (3 zł droższy od klasycznego). O ile Wojkowi przypadł do gustu, o tyle ze strony Książula pojawiło się sporo zarzutów. Znany influencer nie był przekonany do tego wariantu.

Wiem, że z kapustą kiszoną hot dogi są popularne na całym świecie. Do mnie to nie przemawia. To jest naprawdę mdła pozycja. Kapusta kiszona pewnie ma spełniać rolę odmulacza, ale średnio sobie z tym radzi - powiedział Książulo.

Recenzja burgerów z Pubu Mentzen

Książulo spróbował również "Burgera Kapitalisty" (49 zł) z roladą ustrzycką, boczkiem w glazurze, plackiem ziemniaczanym i sosem z pieczonego czosnku. Według youtubera to przekombinowana pozycja. - Nie wróciłbym tu specjalnie na burgera - podsumował. Na koniec pojawiła się recenzja "Burgera El Chapo" (42 zł z frtykami) z nachosami, cheddarem, jalapeno, salsą, kolendrą i mayo chipotle.

- Plus za bułkę, fajnie to wszystko trzyma. Burger dziwadło i to nie chodzi tylko o nachosy. Nie do końca moje klimaty. Ratuje ostrość. Moim faworytem jest ten droższy, ale na żadnego bym nie wrócił specjalnie. Wydaje mi się, że zwykłe burgery, które jedliśmy były lepsze - podsumował.

Według Książula lokal spełnia swoje zadanie jako pub. Wyróżnił długo działającą kuchnię, która w piątek proponowała jedzenie do 00:30. Film Książula znajdziecie pod tekstem!

"Super Express" w lokalu Mentzena

W 2024 roku Pub Mentzen odwiedził nasz dziennikarz. Reporter "Super Expressu" przetestował jedzenie i wrócił do czytelników z ocenami. Ceny poszły do góry, ale nadal warto przeczytać, jakie dania polecamy.

Przypomnijmy - Sławomir Mentzen jest oficjalnym kandydatem na prezydenta RP. Politykowi z Torunia sondaże dają niemałe szanse na wejście do drugiej tury. Pierwsza odbędzie się 17 maja.