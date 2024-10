Sławomir Mentzen to rodowity torunianin. Lider Konfederacji ma popularny pub na toruńskiej starówce. Mieści się on w piwnicach kamienicy, która należała do rodziców jednego z najsłynniejszych torunian - Mikołaja Kopernika. Niektórzy historycy uważają, że to w tej kamienicy na Rynku Staromiejskim, a nie w domu przy obecnej ulicy Mikołaja Kopernika urodził się jeden z największych Polaków, Nie wiemy, czy z tego powodu, czy też z innego, czołowy polityk Konfederacji prowadzi swój interes właśnie w tym miejscu. Fakt jest taki, że zyskał konkretną popularność. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z naszej wizyty w Pub Mentzen.

Dziennikarze "Super Expressu" w Pubie Mentzen w Toruniu. Test burgera

Pub Mentzen na siłę chce się wyróżnić swoim wnętrzem. Po wejściu do niego wisi gablota ze zdjęciami osób, które nie będą w nim obsługiwane. W gablocie są zdjęcia głównie polityków PiS i SLD. Gablota z klientami sklepu, którzy nie będą obsługiwani pojawiła się w filmie Stanisława Barei z 1978 roku. Pomnik byłego premiera z miską ryżu też wydaje się zgraną kartą.

Nasi dziennikarze nie przyszli oceniać wystroju pubu, tylko ich zadaniem było zjedzenie najpopularniejszego dania. Jeden z naszych wysłanników zamówił tradycyjnego burgera, a drugi burgera na ostro. Buła z mięsem podawana jest w zestawie z frytkami. Cena zestawu to 39 złotych. Barman przekonywał nas, że jak weźmiemy do tego piwo, to wyjdzie nam taniej, ale nasi dziennikarze grzecznie podziękowali za alkohol. Jeden zamówił zieloną herbatę a drugi wodę mineralną. Była godzina 18. Lokal pomału się zapełniał. Bardzo szybko dostaliśmy nasze burgery. Frytki były doskonałe. Miały chrupiącą skórkę i w środku trochę miąższu. Dwa dni wcześniej, nasz dziennikarz zjadł popularnego burgera z frytkami w znanej restauracji na całym świecie. Frytki u Mentzena wypadły zdecydowanie lepiej. Tak samo jak burger.

Zmiany w pubie Mentzena w Toruniu. To budzi niepokój!

W tym miejscu musi się znaleźć mała, ale istotna uwaga. Burger był dobry, jednak mięso, które było serwowane, gdy pub zaczynał działać było zdecydowanie lepszej jakości. Wtedy cena była również inna. Za burgera z frytkami - latem zeszłego roku - trzeba było zapłacić 33 złote. Dzisiaj to jest 6 złotych więcej, czyli 39. Czy warto? To już zostawiamy naszym czytelnikom, ale nasza ocena jest jak najbardziej pozytywna.