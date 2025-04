Śmierć niemowlęcia w Grudziądzu. Rodzice zatrzymani! Prokuratura bada sprawę

Pobił bezdomnego i zepchnął ze skarpy! Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia

wracamy do sprawy!

Szok! Nauczyciele baraszkowali na szkolnym zapleczu. Nagranie trafiło do sieci

Śmierć niemowlęcia w Grudziądzu. Prokuratura bada sprawę

Aktualizacja: godz. 9:44

Według ustaleń dziennikarza "Super Expressu", 11-miesięczne maleństwo miało spać z rodzicami, którzy byli nietrzeźwi, ale nieznacznie. Wiadomo także, że rodzina nie była notowana.

Wcześniej pisaliśmy:

Jak informuje "Gazeta Pomorska", służby zostały powiadomione o zdarzeniu przez pogotowie ratunkowe, które wezwali rodzice. Ze wstępnych ustaleń nie wynika, aby maleństwo miało ślady przemocy.

Zobacz: Zwłoki mężczyzny w aucie. Makabryczne odkrycie niedaleko Bydgoszczy

Jednak, jak zaznacza prokurator Chodyna, niezbędna jest opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby dowiedzieć się, co było przyczyną zgonu dziecka. Zatrzymani to rodzice dziewczynki. Żadne z nich nie usłyszało póki co zarzutów.

Śledztwo w toku. Co było przyczyną śmierci dziecka?

– Śledztwo jest w toku i na bardzo wstępnym etapie. Wykonujemy niezbędne czynności – podkreśla prokurator Magdalena Chodyna w rozmowie z "Pomorską".

Do tragedii doszło w czwartek, 3 kwietnia, w jednej z kamienic na Starówce w Grudziądzu. Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu wszczęła śledztwo w sprawie nagłej śmierci 11-miesięcznej dziewczynki. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, którą zaplanowano na piątek, 4 kwietnia.

Rzeź w domu dziecka pod Sieradzem. "Sprawca nie jest osobą zdemoralizowaną" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.