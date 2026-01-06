Ta wizja szokuje. "Świat skręca w nieznanym kierunku". Jasnowidz Jackowski ostrzega Polaków

Czy rok 2026 przyniesie poprawę życia Polkom i Polakom? Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego – jednego z najsłynniejszych jasnowidzów w kraju – nie o sam jeden rok tu chodzi, lecz o kierunek, w którym zmierza cały świat. W rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” wizjoner kreśli niepokojącą wizję przyszłości, w której kluczową rolę odegra sztuczna inteligencja, a człowiek stanie przed poważnym kryzysem.

Jasnowidz Jackowski widzi przyszłość 800 w czarnych barwach. Szykują się zmiany

Dziennikarz „Super Expressu” po raz kolejny spotkał się z Krzysztofem Jackowskim, by zapytać go o to, co czeka Polskę i Polaków w 2026 roku. Jasnowidz nie pozostawia złudzeń – według niego nadchodzące lata przyniosą zmiany, których dziś jeszcze w pełni nie dostrzegamy.

Świat nie idzie w dobrym kierunku. 2026 rok jest jednym z tych roków, w trakcie których świat stoi przed bardzo poważnymi zmianami. Coś, czego jeszcze nie dostrzegamy – mówi Jackowski. W jego ocenie jednym z największych zagrożeń jest gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji.

Jasnowidz zwraca uwagę, że AI zacznie wypierać ludzi z wielu zawodów, w tym tych uznawanych dotąd za ambitne i bezpieczne. Jako przykład podaje zmiany, jakie zaszły w medycynie.

Proszę zwrócić uwagę, że jest nowa czynność zawodowa medyczna, która przed pandemią była zakazem i każdy lekarz straciłby uprawnienia, gdyby dawał e–porady, gdyby diagnozował przez telefon. Wie Pan dlaczego, ta e-porada jest dopuszczana, chociaż nie ma pandemii? Ponieważ już niedługo e-poradę będzie robiła sztuczna inteligencja – przekonuje.

Zdaniem Jackowskiego obecna sytuacja ekonomiczna nie oddaje jeszcze skali nadchodzących problemów.   

Jeszcze nam się żyje dobrze, jeszcze nas na coś stać. Nie chodzi o to, jak się będzie żyło w 2026 roku. Chodzi o to, jaki kierunek obierze świat na dalsze lata – podkreśla. I dodaje: – Jeżeli rozwój technologiczny będzie szedł tak szybko, jak teraz, to problem z nami będzie już za 5–7 lat i nie ma na nas pomysłu. Czy nas będzie ubywać? – pyta retorycznie.

Jasnowidz zwraca też uwagę na kwestie demograficzne, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. 

Ja z przerażeniem obserwuję, jak to jest, że właśnie coraz więcej polityków mówi: "zbliża się niż demograficzny". Skąd oni to wiedzą, skoro od tylu lat był wyż demograficzny. Myślę, że prawda jest trochę inna – mówi tajemniczo.

W jego wizji przyszłości świat jest doskonale przygotowany na nadejście nowej technologii, ale niekoniecznie na miejsce człowieka w tej rzeczywistości. 

Będą roboty zawsze gotowe do działania, a my? – pyta Jackowski, pozostawiając to pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi.

Wizja jasnowidza nie napawa optymizmem, ale – jak podkreśla – ma być ostrzeżeniem. Rok 2026 może być tylko początkiem znacznie głębszych zmian, które odcisną piętno na życiu społecznym, rynku pracy i codzienności milionów ludzi.

