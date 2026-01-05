Polska zostanie podzielona?! Jasnowidz Jackowski grzmi: "Ameryka oddaje wpływy, Putin dostanie, co chce"

Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego Polska znajduje się dziś pod silnym wpływem Stanów Zjednoczonych, ale ten układ może się wkrótce dramatycznie zmienić.

Według moich wizji, Polska jest pod dużym wpływem amerykańskim. Nazwę, że to jest nawet więcej niż wpływ, ale Ameryka może Polską zagrać, bo sama Ameryka jest w bardzo trudnej sytuacji na świecie – mówi jasnowidz.

Jak dodaje, dla własnych interesów USA mogą wykorzystać Polskę jako element globalnej rozgrywki.

Losy naszego kraju są bardzo zagrożone – ostrzega.

Jackowski widzi w tym szerszy proces zmiany światowego porządku.

Zmienia się hegemonia na świecie. Nie tylko ekonomiczna, nie tylko handlowa, nie tylko przemysłowa, a też hegemonia siłowa – tłumaczy. W jego ocenie dotychczasowy układ właśnie się rozpada.

Jasnowidz zwraca uwagę na wypowiedzi Donalda Trumpa, które – jego zdaniem – są sygnałem nadchodzących zmian.

Proszę zwrócić uwagę, że Trump, że w obliczu obecnych wydarzeń mówi, że nie wiadomo, czy art. 5 NATO jeszcze działa, czy sojusz będzie w tym składzie czy nie. Trump widzi, że to już nie działa. Cały porządek runął – ocenia.

Według Jackowskiego polski prezydent znajduje się w niezwykle trudnym momencie historii.

Nawrocki jako prezydent jest w trudnej sytuacji, ponieważ za jego kadencji będą się działy losy Polski, wpływów na Polskę - mówi.

W wizjach jasnowidza pojawia się także wątek Rosji.

I tak jak Putin mówi: "a po ca nam Polska, po co nam inne kraje. My nie chcemy". W jakim sensie mówi prawdę, ponieważ tu chodzi o wpływy – przekonuje Jackowski. Jego zdaniem Stany Zjednoczone są gotowe te wpływy oddać. – Trump jest skory oddać te wpływy, a może nawet już to zrobił.

Najbardziej niepokojące są jednak słowa dotyczące przyszłości granic.

W swoich wizjach mówiłem, że Polska w przyszłości nie będzie miała takich granic, jakie ma teraz. To jest proces, to nie stanie się w ciągu jednego dnia. Polska zostanie podzielona – mówi bez ogródek. I dodaje: Dalej jestem pewny, że Polska będzie w pewnym sensie takim samym przegranym jak Ukraina.

Zdaniem Jackowskiego Rosja wykorzystuje ostatni moment, by osiągnąć swoje cele.

Putin ma jedyny moment, by ugrać to, co chce. Nie zaspokoi się tym, co już zdobył. To już ma. (…) On chce całego układu. No to dostanie – podsumowuje jasnowidz, kreśląc wizję, która mrozi krew w żyłach.