Wybory prezydenckie to najważniejsze wydarzenie polityczne roku 2025. Właśnie mija termin, który pozwala osobom chętnym do startu na wzięcie udziału w walce o prezydenturę. Przypomnijmy, że do 24 marca Państwowa Komisja Wyborcza była zawiadamiana o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich 2025 r. Do tego dnia istniała możliwość tzw. wymiany kandydata na prezydenta. Do 31 marca był czas na zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Natomiast do piątku 4 kwietnia do godziny 16:00 jest ostatni moment na złożenia wymaganych 100.000 podpisów poparcia kandydata na prezydenta przez każdy z komitetów wyborczych.

Kto już złożył wymagane minimum 100 tys. podpisów?

Wiemy już, kto z chętnych na start w wyborach na prezydenta Polski 2025 już złożył wymaganą liczbę podpisów. Są to następujące osoby:

Adrian Zandberg - poseł, kandydat partii Razem,

Artur Bartoszewicz - ekonomista,

Grzegorz Braun - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji,

Joanna Senyszyn - b. posłanka SLD,

Karol Nawrocki - prezes IPN, popierany przez PiS,

Magdalena Biejat - wicemarszkałkini Senatu, Lewica,

Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców,

Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydata KO,

Sławomir Mentzen - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji,

Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi,

Ci kandydaci zebrali już wymaganą liczbę co najmniej 100 tys. podpisów i zostali zarejestrowani przez PKW. Oni na pewno wystartują w wyborach, które odbędą się 18 maja (I tura wyborów). Jeśli w pierwszej turze nie dojdzie do rozstrzygnięcia i żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów wyborców, wówczas dwóch z najwyższą liczbą oddanych głosów, którzy zdobędą najlepsze wyniki, przejdzie do II tury wyborów. Ta została wyznaczona na 1 czerwca 2025 rok.

Swoje podpisy w PKW złożyły też osoby wymienione niżej, ale czekają one jeszcze na zatwierdzenie podpisów przez PKW. Są to:

Maciej Maciak, który został wezwany przez PKW do usunięcia wad w zgłoszeniu.

Marek Jakubiak,

Dawid Jackiewicz,

Wiesław Lewicki,

Romuald Starosielec

