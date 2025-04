i Autor: materiały policji Przez dwa lata rozpracowywali grupę przestępczą. 10 osób zatrzymanych w Kujawsko-Pomorskiem

Kryminalne

Wspólna akcja policji z Włocławka i Torunia doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się kradzieżami i paserstwem samochodów. Po niemal dwóch latach śledztwa, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom. Gangsterom grożą surowe kary - nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Szczegóły znajdziecie poniżej.