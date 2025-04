Trump wyprowadzi USA z NATO? Sekretarz stanu mówi o "histerii"

Marco Rubio w Brukseli powiedział, że Donald Trump wcale nie chce wyprowadzić USA z NATO i chodzi mu tylko o zwiększanie wydatków na obronność

Czy Donald Trump może wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO? Spekulacje na ten temat trwają w związku z zachowaniem prezydenta USA, które może niepokoić przynajmniej niektóre kraje NATO. Stwierdził na przykład, że nie będzie bronił tych europejskich partnerów z Sojuszu, którzy nie wydadzą wystarczająco wiele na obronność. "To zdrowy rozsądek: nie płacą, nie będę ich bronił" - powiedział Trump. Niedawno "Moscow Times" podał, że podobno Trump rozważa nawet przeprowadzanie manewrów wojskowych tylko z tymi partnerami NATO w Europie, którzy spełnią te finansowe wymogi. To faktycznie nie oznacza wychodzenia z NATO, ale jest relatywizacją jego działania. Mimo to sekretarz stanu USA zapewniał właśnie w Brukseli, że Donald Trump wcale nie chce opuszczać szeregów Sojuszu, a jedynie naciska na partnerów, by wydawali więcej na obronność, tak by NATO było "silniejsze i bardziej rentowne". Spekulacje wokół zamiarów Trumpa względem NATO i głosy mówiące o tym, że już zdradził i zostawił europejskich partnerów samym sobie, Rubio nazwał "rozprzestrzenianą w mediach histerią".

"Chcemy stąd wyjść ze świadomością, że jesteśmy na (...) realistycznej drodze do tego, aby każdy z członków zobowiązał się i spełnił obietnicę osiągnięcia wydatków do 5 proc. PKB"

Jak zapewniał Marco Rubio, Ameryka nie oczekuje, że wydatki rzędu 5 proc. PKB na obronność zostaną zapewnione przez każdy kraj NATO natychmiast, ale "ścieżka ta musi być realna". "Chcemy stąd wyjść ze świadomością, że jesteśmy na (...) realistycznej drodze do tego, aby każdy z członków zobowiązał się i spełnił obietnicę osiągnięcia wydatków do 5 proc. (PKB). Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych" - dodał sekretarz stanu USA. "Wydarzenia ostatnich kilku lat, wojna lądowa na pełną skalę w sercu Europy to przypomnienie, że twarda siła jest nadal niezbędna jako środek odstraszający" - mówił, przekonując do wydawania większej ilości pieniędzy na wojskowość.

Sonda Czy Trump zaszkodzi działaniu NATO? Tak Nie Nie mam zdania

A strong @NATO Alliance makes the world safer, but it requires each and every member to step up. pic.twitter.com/dS3XO6lbxy— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 3, 2025

QUIZ. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej Pytanie 1 z 10 Desant na której plaży, podczas lądowania aliantów w Normandii, był najkrwawszy? na plaży Omaha na plaży Juno na plaży Utah Następne pytanie