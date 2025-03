Czy Trump wycofa wojska z Polski? Nowe doniesienia zaskoczą wielu

"Daily Telegraph": Donald Trump rozważa wycofanie wojsk USA z Niemiec. Co z Polską? Nic z tych rzeczy!

Czy Donald Trump może wycofać swoje wojska z Europy? Spekulacje na ten temat trwają w związku z zachowaniem prezydenta USA, które może niepokoić przynajmniej niektóre kraje NATO. Niedawno stwierdził na przykład, że nie będzie bronił tych europejskich partnerów z Sojuszu, którzy nie wydadzą wystarczająco wiele na obronność. "To zdrowy rozsądek: nie płacą, nie będę ich bronił" - powiedział Trump. Ostatnio "Moscow Times" podał, że podobno Trump rozważa nawet przeprowadzanie manewrów wojskowych tylko z tymi partnerami NATO w Europie, którzy spełnią te finansowe wymogi. Negatywne komentarze wywołuje też zbyt ugodowy zdaniem wielu ton Trumpa wobec Władimira Putina i zbyt napastliwy wobec Ukrainy, będącej ofiarą Rosji. Sam Trump tłumaczy, że na tym polega dyplomacja, a on chce być bezstronnym negocjatorem i jego celem jest pokój. A czy Trump może wyprowadzić wojska z Europy? Teraz na temat tego, co podobno rozważa się za kulisami, napisał "Daily Telegraph".

Czy Trump wycofa wojska z Polski? Według tych doniesień, wręcz przeciwnie. To dzięki naszym wydatkom na obronność

Donald Trump zastanawia się nad wycofaniem wojsk amerykańskich z Niemiec - twierdzi brytyjski dziennik. Jak piszą dziennikarze z Wysp, prezydent Stanów Zjednoczonych może przemieścić swoich żołnierzy do Węgier. A co z Polską? Czy według tych doniesień Donald Trump planuje wycofanie wojsk USA również z naszego kraju? Są już nieoficjalne doniesienia! "Trump rozważa zmianę rozmieszczenia niektórych oddziałów amerykańskich w Europie, tak aby były one skoncentrowane wokół krajów NATO, które zwiększyły swoje wydatki na obronę" – napisał DT. To dobra wiadomość dla Polski, bo jesteśmy w czołówce krajów zwiększających te wydatki, w tym roku mamy przeznaczyć na wojskowość aż 4,7 proc. PKB. Trump wielokrotnie chwalił za to Polaków.

🇩🇪 Donald Trump is considering pulling US troops from Germany and redeploying them to Eastern Europe, The Telegraph can revealRead more ⬇️https://t.co/MGE0A4LxJs pic.twitter.com/klWRrNq1BT— The Telegraph (@Telegraph) March 7, 2025

