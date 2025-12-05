Księżna Kate naprawdę zrobiła to z włosami! Wielka zmiana

Księżna Kate znów wzbudziła sensację! Żona księcia Williama pokazała się podczas wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i jego żony w Wielkiej Brytanii jak zwykle zachwyciła stylizacją i fryzurą, ale w przypadku tej drugiej można też było mówić o dużym zaskoczeniu. Księżna Kate zdecydowała się na sporą zmianę w swoim wizerunku. Podoba Ci się Kate w takiej wersji? Zobacz sam!

Księżna Kate wyprostowała włosy. Podczas powitania prezydenta Niemiec w Londynie pokazała się bez słynnych loków

Księżna Kate nieodmiennie zachwyca eleganckim stylem. W czym tylko pokaże się publicznie, od razu znika to z internetowych i stacjonarnych sklepów. Sukienki, torebki czy buty Kate momentalnie stają się pożądanym towarem, a jej fryzura jest wzorem dla milionów kobiet. Kasztanowe, a ostatnio wyraźnie jaśniejsze loki to znak firmowy przyszłej brytyjskiej królowej. Dlatego wszyscy byli zdumieni, gdy wczoraj zobaczyli księżną Kate! Żona księcia Williama pokazała się podczas wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i jego żony w Wielkiej Brytanii w nowym wydaniu. Jak zwykle zachwyciła stylizacją i fryzurą, ale w przypadku tej drugiej można też było mówić o dużym zaskoczeniu. Księżna Kate zdecydowała się na wyprostowanie swoich długich, lśniących włosów i zaczesaniu ich za uszy. 

Kate zachwyciła nie tylko nową fryzurą, ale i biżuterią. Założyła diamentowe kolczyki, które wcześniej należały do ​​księżnej Diany

Jeśli chodzi o ubiór, to Kate miała na sobie długi, niebieski płaszcz i pasujące do niego nakrycie głowy. Do płaszcza przypięła diamentową broszkę, miała też diamentowe kolczyki, które wcześniej należały do ​​księżnej Diany. Po przybyciu wraz z niemieckimi gośćmi do Zielonego Salonu w Zamku Windsor, Kate pokazała się w naszyjniku z pereł. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec i pierwsza dama Elke Büdenbender zostali przywitani po królewsku, zwłaszcza, że to pierwsza od 27 lat wizyta państwowa niemieckiej głowy państwa w Wielkiej Brytanii. W uroczystym bankiecie uczestniczyło 152 gości, w tym najważniejsi członkowie rodziny królewskiej. Wizyta gości z Niemiec potrwa do piątku.

