Będą wyświęcać kobiety w Kościele katolickim? Jest decyzja Watykanu

Komisja w Watykanie wykluczyła możliwość wyświęcania kobiet w Kościele katolickim

Dyskusja nad tym, czy kobiety powinny móc przyjmować święcenia kapłańskie, toczy się wśród wiernych od lat. Jeszcze papież Franciszek - choć bynajmniej nie mówił, że panie powinny móc zostawać księżmi - w 2021 roku powołał specjalną komisję do zbadania dawnej instytucji diakonisy, czyli pani-diakona. Takie osoby pojawiają się w dziejach Kościoła w IV-V wieku naszej ery, ale instytucja ta nie była doprecyzowana, zaś diakonisy nie odprawiały mszy i nie udzielały sakramentów, tylko pomagały przy chrztach. Diakonat to jednak pierwszy z trzech stopień święceń kapłańskich. Specjalna komisja badała, czy wobec pewnego rodzaju precedensu można dopuścić kobiety właśnie do diakonatu. I w końcu uradziła, że nie można, choć jednocześnie nie sposób stwierdzić tego ostatecznie i raz na zawsze. Podsumowując - żadnego wyświęcania kobiet póki co nie będzie, nawet w ramach diakonatu.

"Męskość Chrystusa". Połowa komisji za, a połowa przeciw

„Status quaestionis badań historycznych i teologicznych, a także ich wzajemne implikacje, wykluczają możliwość podjęcia kroków w kierunku dopuszczenia kobiet do diakonatu rozumianego jako stopień sakramentu święceń kapłańskich. W świetle Pisma Świętego, Tradycji i Magisterium Kościoła, zdecydowanie podtrzymujemy tę ocenę, choć obecnie nie pozwala ona na sformułowanie ostatecznego orzeczenia, jak ma to miejsce w przypadku święceń kapłańskich” - głosi stanowisko komisji, cytowanej przez Vatican News. W 2021 roku członkowie komisji ogłosili: „Męskość Chrystusa, a zatem męskość tych, którzy przyjmują święcenia kapłańskie, nie jest przypadkowa, lecz stanowi integralną część tożsamości sakramentalnej, zachowując boski porządek zbawienia w Chrystusie. Zmiana tej rzeczywistości nie byłaby prostą korektą posługi, ale zerwaniem z oblubieńczym znaczeniem zbawienia”. Jak podaje Vatican News, ten konkretny zapis został wówczas poddany pod głosowanie - pięciu członków komisji go poparło, a pięciu nie.

