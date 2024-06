Spytali kardynałów, czy kobieta może być księdzem. Mówili o "męskości Jezusa"

Księżna Kate wyjechała do USA?! "Widziano ją w hotelu"

Kardynałowie nie chcą, by kobiety mogły być księżmi. "Kapłan reprezentuje Chrystusa w jego męskości"

Kardynałowie powiedzieli stanowcze "nie" kapłaństwu kobiet. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, hierarchowie odpowiedzieli na pytanie o to, czy kobiety powinny móc być wyświęcane na księży. Niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Müller powiedział portalowi kath.chk, że "kobiety nie mogą być powoływane na ten urząd", bo... "kapłan reprezentuje Chrystusa w jego męskości". Z kolei CNA Deutsch cytuje tego hierarchę mówiącego: "Tak jak mężczyzna nie może zostać matką, a kobieta nie może zostać ojcem, tak tylko mężczyźni są powołani do kapłaństwa. (...) Powołanie pochodzi od Boga. Trzeba by poskarżyć się samemu Bogu, że stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę" - tłumaczył kardynał Gerhard Ludwig Müller.

"Kościół nie może i nie powinien tego zmieniać, ponieważ musi zachować tajemnicę kobiet obecną w nieskazitelny sposób"

Słowa niemieckiego kardynała są zgodne z niedawnymi oświadczeniami kardynała Christopha Schönborna, arcybiskupa Wiednia. W kazaniu na Uniwersytecie Katolickim ITI w Austrii tydzień temu hierarcha ten wyraził "głębokie przekonanie, że Kościół nie może i nie powinien tego zmieniać, ponieważ musi zachować tajemnicę kobiet obecną w nieskazitelny sposób". "Wszyscy urodziliśmy się z kobiety. Będzie to zawsze odzwierciedlało się w tajemnicy Kościoła" - powiedział arcybiskup Wiednia.

Sonda Czy kobiety powinny być księżmi? Tak Nie Nie mam zdania

Cardinals Müller and Schönborn: Ordination of Women is Impossiblehttps://t.co/BbQjCIKUfy— Complicit Clergy (@complicitclergy) June 11, 2024

Quiz: Rozpoznasz polski serial po księdzu? Pytanie 1 z 10 Ksiądz Piotr Kozioł to jeden z bohaterów serialu: „Blondynka” „Plebania” „Ranczo” Dalej