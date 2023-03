30-letnia Wiktoria jest księdzem w Polsce! Szok, jak ją potraktowali w ZUS

Co wlożył do koszyka?

Kobieta ksiądz w Polsce! Łzy, brawa i wiwaty na święceniach

Kobieta ksiądz dla wielu Polaków brzmi jak science fiction. To jednak rzeczywistość. Przykładem kobiety księdza jest Wiktoria Matloch. Kobieta wyświęcona została w zeszłym roku. Trzy lata wcześniej została diakonem. Od 2021 roku kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogą być księżmi. - Niektóre koleżanki czekały na tę ordynację 20, 30 lat! Na szczęście udało im się doczekać tego, o co tak długo walczyły. Kiedy po akcie ordynacji odwróciłyśmy się do osób uczestniczących w nabożeństwie, wszyscy zaczęli nam spontanicznie bić brawo i wiwatować. Były łzy radości, wzruszenia. Cieszyłyśmy się, że mogłyśmy ten dzień przeżyć razem - wspomina ks. Wiktoria Matloch w rozmowie z "Dużym Formatem". Poza swoim Kościołem jednak reakcje na kobietę księdza są różne. Nieprzyjemna sytuacja spotkała ks. Wiktorię na przykład w ZUS.

Wiktoria Matloch w ZUS musiała pokazać skierowanie od biskupa

Nietypowy zawód często budzi niezrozumienie innych ludzi, nawet urzędników w ZUS! - Kiedy chciałam zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędniczka nie chciała uwierzyć, że jestem księdzem. Musiałam pokazać legitymację służbową i skierowanie od biskupa. Czekam tylko, aż któraś z nas będzie chciała pójść na urlop macierzyński bądź wychowawczy… - komentuje z przekąsem Wiktoria Matloch. - Ludzie często biorą mnie za cudzoziemkę. Ostatnio kupowałam koszulę z koloratką w księgarni katolickiej, bo nie mamy w Polsce specjalnego sklepu. Pani pomagała mi dobrać rozmiar, o co nie jest łatwo, bo rozmiary są męskie. A potem pochwaliła mnie, że świetnie mówię po polsku. Była pewna, że jestem z Norwegii albo ze Szwecji! - zdradza duchowna.

Kobieta ksiądz wyjdzie za mąż?

Skąd u 30-latki powołanie do życia w Kościele? Pierwsza myśl pojawiła się, gdy Wiktoria była w gimnazjum. - Droga do bycia duchownym jest długa. Jeśli ktoś zdecyduje, że chce pracować w Kościele, równolegle ze studiami odbywa praktyki wewnątrzkościelne i kursy, które przygotowują go do tej pracy. Praktyka kandydacka trwa dwa lata, a po otrzymaniu pozytywnych opinii można przystąpić do egzaminu kościelnego. Pisze się pracę teologiczną na wskazany temat oraz kazanie z tłumaczeniem tekstu z języka hebrajskiego lub greki, później egzamin ustny z wiedzy teologicznej. Po zdanym egzaminie jest się dopuszczonym do ordynacji na duchownego: diakona lub księdza prezbitera - tłumaczy pochodząca za Śląska Cieszyńskiego kobieta, która nie wyklucza, że w przyszłości wyjdzie za mąż. - Mam 30 lat; w tej chwili moje cele życiowe związane są z pracą i kształceniem się, ale myślę, że kiedyś przyjdzie czas na to, żeby pomyśleć więcej o życiu prywatnym - mówi tajemniczo Wiktoria Matloch (w naszej galerii zobaczysz zdjęcia ze święceń kobiet).

Nie przegap: Gej poszedł do spowiedzi po 12 latach! Jego partner pęka z dumy i gasi hejterów