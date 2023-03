Gej poszedł do spowiedzi po 12 latach! Jego partner pęka z dumy i gasi hejterów

Kamil Starczyk nie przypomina typowego geja w polskim życiu publicznym. Dziennikarz nie kryje prawicowych poglądów i niechęci do części - tej bardziej agresywnej - środowiska LGBT. Niedawno Starczyk wziął w obronę Jana Pawła II - Szanujemy go i będziemy szanować. Oddajemy mu cześć w modlitwach - był naszym ojcem i duchowym przewodnikiem - napisał na Twitterze. Teraz dziennikarz zdobył się na jeszcze bardziej osobiste wyznanie - dotyczy bowiem i wiary, i partnera, z którym jest w związku LGBT. - "Nawracajcie się". Jestem dumny z mojego chłopaka, bo pierwszy raz od dwunastu lat poszedł do spowiedzi. Nie zmuszałem, ale zachęcałem. Modliłem się i przemycałem ewangelię do naszego codziennego życia. Wielki Post i wiosna to wspaniały czas na duchowe zmartwychwstanie! - podkreślił Kamil Starczyk. Jeden z internautów bezczelnie spytał dziennikarza o to, czy mężczyźni spowiadają się z "seksu i pożycia w związku homoseksualnym". Starczyk jednak nie uciekał od odpowiedzi. - Spowiedź polega na wyznawaniu wszystkich grzechów. Jeżeli nie rozumiesz tego sakramentu, porozmawiaj o tym ze swoim spowiednikiem. Wszystkiego dobrego! - napisał wścibskiemu użytkownikowi Twittera. Hejterzy jednak temat spowiedzi geja drążyli, ale Kamil Straczyk po kolei ich gasił.

