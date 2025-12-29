Paweł Kowal narzekał na zimno w Warszawie. Dzień później zdobywał szczyt na Sycylii! [ZDJĘCIA]

- Polityk KO niespodziewanie wyjechał po świętach na Sycylię.
- Paweł Kowal zdobył szczyt Pizzo Carbonara.
- Na zdjęciach, które poseł zamieścił na facebooku, widzimy go na tle wulkanu Etna.
Paweł Kowal na Sycylii
Mamy leniwy okres między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Zaraz po świętach poseł KO i przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą zamieścił na swoim koncie na Facebooku wpis okraszony zdjęciem zrobionym prawdopodobnie w windzie. Widzimy na nim Pawła Kowala w krótkim kożuchu i grubym szaliku. — Zima w Warszawie. „Między świętami”. Książki, znajomi, czekanie na Nowy Rok. Pewnie u wszystkich podobnie... — napisał polityk. I trudno mu się dziwić — właśnie tak większość z nas spędza ten okres.
Dzień później okazało się, że Kowal zażartował sobie z obserwujących jego wpisy, ponieważ kolejny post ujawnił, że poseł wyjechał do Włoch. — Etna w tle. Pizzo Carbonara zdobyta — napisał polityk i załączył zdjęcia z gór Madonie na Sycylii.
Wulkan Etna w tle
Pizzo Carbonara to najwyższy szczyt masywu Madonie w północno‑środkowej Sycylii, położony około 10 km na północny zachód od miejscowości Petralia Sottana. Wznosi się na 1979 m n.p.m., co czyni go drugim najwyższym szczytem całej wyspy — ustępuje jedynie majestatycznej Etnie, aktywnemu wulkanowi osiągającemu około 3340 m n.p.m. Pizzo Carbonara jest jednocześnie najwyższym niewulkanicznym wzniesieniem Sycylii, zbudowanym z masywnych wapieni i otoczonym głębokimi dolinami charakterystycznymi dla krajobrazu Madonii.
Polityk rządzącej koalicji uwielbia górskie wyprawy. W 2024 r. Paweł Kowal pochwalił się w internecie zdjęciami z wakacyjnego wypadu w Alpy, który rozpoczął się od pobytu w malowniczym szwajcarskim miasteczku. Widzieliśmy na nich polityka podziwiającego widoki, pijącego espresso przy budce z przekąskami, a także czule trzymanego za nieogoloną brodę przez małżonkę.