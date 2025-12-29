Paweł Kowal narzekał na zimno w Warszawie. Dzień później zdobywał szczyt na Sycylii! [ZDJĘCIA]

2025-12-29 14:00

Poseł KO Paweł Kowal zaskoczył znajomych oraz swoich wyborców. 27 grudnia zamieścił na Facebooku wpis, w którym opisał swoje czekanie na Nowy Rok („książki, znajomi”), a dzień później opublikował zdjęcia z wejścia na szczyt Pizzo Carbonara na Sycylii. „Etna w tle” – skomentował polityk, wyraźnie zadowolony z wyprawy.

Paweł Kowal na Sycylii

Mamy leniwy okres między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Zaraz po świętach poseł KO i przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą zamieścił na swoim koncie na Facebooku wpis okraszony zdjęciem zrobionym prawdopodobnie w windzie. Widzimy na nim Pawła Kowala w krótkim kożuchu i grubym szaliku. — Zima w Warszawie. „Między świętami”. Książki, znajomi, czekanie na Nowy Rok. Pewnie u wszystkich podobnie... — napisał polityk. I trudno mu się dziwić — właśnie tak większość z nas spędza ten okres.

Dzień później okazało się, że Kowal zażartował sobie z obserwujących jego wpisy, ponieważ kolejny post ujawnił, że poseł wyjechał do Włoch. — Etna w tle. Pizzo Carbonara zdobyta — napisał polityk i załączył zdjęcia z gór Madonie na Sycylii.

„Panie Premierze, zagramy w FIFĘ?”. Morawiecki pokazał prywatną scenę, obok syn

Wulkan Etna w tle

Pizzo Carbonara to najwyższy szczyt masywu Madonie w północno‑środkowej Sycylii, położony około 10 km na północny zachód od miejscowości Petralia Sottana. Wznosi się na 1979 m n.p.m., co czyni go drugim najwyższym szczytem całej wyspy — ustępuje jedynie majestatycznej Etnie, aktywnemu wulkanowi osiągającemu około 3340 m n.p.m. Pizzo Carbonara jest jednocześnie najwyższym niewulkanicznym wzniesieniem Sycylii, zbudowanym z masywnych wapieni i otoczonym głębokimi dolinami charakterystycznymi dla krajobrazu Madonii.

Polityk rządzącej koalicji uwielbia górskie wyprawy. W 2024 r. Paweł Kowal pochwalił się w internecie zdjęciami z wakacyjnego wypadu w Alpy, który rozpoczął się od pobytu w malowniczym szwajcarskim miasteczku. Widzieliśmy na nich polityka podziwiającego widoki, pijącego espresso przy budce z przekąskami, a także czule trzymanego za nieogoloną brodę przez małżonkę.

