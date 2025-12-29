Paweł Kowal narzekał na zimno w Warszawie. Dzień później zdobywał szczyt na Sycylii! [ZDJĘCIA]

Polityk KO niespodziewanie wyjechał po świętach na Sycylię.

Paweł Kowal zdobył szczyt Pizzo Carbonara.

Na zdjęciach, które poseł zamieścił na facebooku, widzimy go na tle wulkanu Etna.

Paweł Kowal na Sycylii

Mamy leniwy okres między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Zaraz po świętach poseł KO i przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą zamieścił na swoim koncie na Facebooku wpis okraszony zdjęciem zrobionym prawdopodobnie w windzie. Widzimy na nim Pawła Kowala w krótkim kożuchu i grubym szaliku. — Zima w Warszawie. „Między świętami”. Książki, znajomi, czekanie na Nowy Rok. Pewnie u wszystkich podobnie... — napisał polityk. I trudno mu się dziwić — właśnie tak większość z nas spędza ten okres.

Dzień później okazało się, że Kowal zażartował sobie z obserwujących jego wpisy, ponieważ kolejny post ujawnił, że poseł wyjechał do Włoch. — Etna w tle. Pizzo Carbonara zdobyta — napisał polityk i załączył zdjęcia z gór Madonie na Sycylii.

Wulkan Etna w tle

Pizzo Carbonara to najwyższy szczyt masywu Madonie w północno‑środkowej Sycylii, położony około 10 km na północny zachód od miejscowości Petralia Sottana. Wznosi się na 1979 m n.p.m., co czyni go drugim najwyższym szczytem całej wyspy — ustępuje jedynie majestatycznej Etnie, aktywnemu wulkanowi osiągającemu około 3340 m n.p.m. Pizzo Carbonara jest jednocześnie najwyższym niewulkanicznym wzniesieniem Sycylii, zbudowanym z masywnych wapieni i otoczonym głębokimi dolinami charakterystycznymi dla krajobrazu Madonii.

Polityk rządzącej koalicji uwielbia górskie wyprawy. W 2024 r. Paweł Kowal pochwalił się w internecie zdjęciami z wakacyjnego wypadu w Alpy, który rozpoczął się od pobytu w malowniczym szwajcarskim miasteczku. Widzieliśmy na nich polityka podziwiającego widoki, pijącego espresso przy budce z przekąskami, a także czule trzymanego za nieogoloną brodę przez małżonkę.

