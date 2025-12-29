Luksusowa willa Tomasza Lisa w Konstancinie znowu czeka na kupca! Cena zwala z nóg!

Piękna willa Tomasza Lisa w Konstancinie, w której mieszkał przez dziesięć lat, znowu pojawiła się na rynku nieruchomości. W 2022 roku dziennikarz potwierdził sprzedaż luksusowej posiadłości, dodając jednak stanowczo, że podana w mediach cena 5 milionów euro (ponad 24 mln zł) była "kompletnie z sufitu" i zawyżona, a sam nie umieszczał ogłoszenia. Jak podaje serwis pudelek.pl, teraz posiadłość znowu czeka na nowego właściciela.

Zobacz: Chorosińska wściekła po występie Szpaka w kościele. „Wiara nie jest rekwizytem”

Tomasz Lis i Hanna Lis zamieszkali w rezydencji po zaciągnięciu kredytu, który według doniesień miał być rozłożony na trzydzieści lat. Po rozstaniu dziennikarka przeprowadziła się na Powiśle, a Tomasz pozostał w Konstancinie. Skoro nastąpił rozwód, musiał nastąpić też podział majątku. Początkowo dziennikarz usiłował sprzedać dom już w 2018 roku, lecz bez sukcesu. W efekcie po czterech latach zdecydował się ponownie wystawić rezydencję za pośrednictwem popularnego serwisu sprzedażowego.

Teraz willa znowu jest do nabycia i to taniej niż wcześniej. Ogłoszeniodawca życzy sobie "zaledwie" 19 500 000 złotych. Luksusowa posiadłość oferuje siedem pokoi, cztery łazienki, garaż, salon z wykuszem, spory taras, kryty basen oraz pokoje z mansardą, o łącznej powierzchni 6 metrów kwadratowych. Jest położona na zalesionej działce, co zwiększa jej atrakcyjność.

Sprawdź: Czy w 2027 roku Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy? Polacy zabrali głos

Co ciekawe, ostatnim razem dostępne były jedynie zdjęcia od frontu i z tyłu budynku, jednak tym razem właściciel udostępnił też zdjęcia ze środka. Wystrój gniazdka jest iście pałacowy: na podłogach znajdziecie marmury i lakierowane parkiety, pokaźnych rozmiarów wnętrza oświetlają imponujące żyrandole, a półotwartą kuchnię urządzono w stylu angielskim.

Ofertę i zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ.

Galeria poniżej: Tomasz Lis z żonami: Kingą Rusin i Hanną Lis

Sonda Czy Tomasz Lis jest dobrym dziennikarzem? Tak Nie