Luksusowa willa Tomasza Lisa w Konstancinie znowu czeka na kupca! Cena zwala z nóg!

2025-12-29 13:23

Tomasz Lis w 2022 roku zdecydował się sprzedać swoją imponującą posiadłość w Konstancinie. Jak spekulowano, cenę nieruchomości ustalono wówczas na 5 milionów euro, co stanowiło równowartość ponad 24 milionów złotych. Teraz to luksusowe gniazdko, które Tomasz Lis dzielił niegdyś z Hanną Lis, ponownie trafiło na sprzedaż. Cena? Jest niższa, ale wciąż zwala z nóg!

Piękna willa Tomasza Lisa w Konstancinie, w której mieszkał przez dziesięć lat, znowu pojawiła się na rynku nieruchomości. W 2022 roku dziennikarz potwierdził sprzedaż luksusowej posiadłości, dodając jednak stanowczo, że podana w mediach cena 5 milionów euro (ponad 24 mln zł) była "kompletnie z sufitu" i zawyżona, a sam nie umieszczał ogłoszenia. Jak podaje serwis pudelek.pl, teraz posiadłość znowu czeka na nowego właściciela.

Tomasz Lis i Hanna Lis zamieszkali w rezydencji po zaciągnięciu kredytu, który według doniesień miał być rozłożony na trzydzieści lat. Po rozstaniu dziennikarka przeprowadziła się na Powiśle, a Tomasz pozostał w Konstancinie. Skoro nastąpił rozwód, musiał nastąpić też podział majątku. Początkowo dziennikarz usiłował sprzedać dom już w 2018 roku, lecz bez sukcesu. W efekcie po czterech latach zdecydował się ponownie wystawić rezydencję za pośrednictwem popularnego serwisu sprzedażowego.

Teraz willa znowu jest do nabycia i to taniej niż wcześniej. Ogłoszeniodawca życzy sobie "zaledwie" 19 500 000 złotych. Luksusowa posiadłość oferuje siedem pokoi, cztery łazienki, garaż, salon z wykuszem, spory taras, kryty basen oraz pokoje z mansardą, o łącznej powierzchni 6 metrów kwadratowych. Jest położona na zalesionej działce, co zwiększa jej atrakcyjność.

Co ciekawe, ostatnim razem dostępne były jedynie zdjęcia od frontu i z tyłu budynku, jednak tym razem właściciel udostępnił też zdjęcia ze środka. Wystrój gniazdka jest iście pałacowy: na podłogach znajdziecie marmury i lakierowane parkiety, pokaźnych rozmiarów wnętrza oświetlają imponujące żyrandole, a półotwartą kuchnię urządzono w stylu angielskim. 

