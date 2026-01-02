Marta Kaczyńska przyłapana na śniegu! Nie spodziewała się, że ktoś patrzy

Marta Kaczyńska, znana z rzadkich wystąpień publicznych, została niedawno zauważona na spacerze, co wzbudziło zainteresowanie.

Prawniczka, mimo intensywnych opadów śniegu, wybrała się z synem Stasiem i dwoma psami na plac zabaw, dbając o ich komfort termiczny.

Jej aktywność na świeżym powietrzu, nawet w trudnych warunkach pogodowych, stanowi przykład prozdrowotnego podejścia.

Marta Kaczyńska do dziś cieszy się sporą sympatią wśród Polaków, którzy chętnie śledzą jej poczynania. Prawniczka woli jednak pozostawać w cieniu, skupiając się na swojej karierze i rodzinie. Jej ostatnie głośne wystąpienie publiczne miało miejsce na jednym z wieców Karola Nawrockiego, kiedy to zachęcała do głosowania na niego oraz odniosła się do hejtu, z jakim musieli się mierzyć jego bliscy. Ponadto czasami publikuje zdjęcia z krajobrazami w mediach społecznościowych. Teraz została przyłapana podczas spaceru!

Marta Kaczyńska na spacerze

Intensywne opady śniegu, jakie w ostatnich dniach nawiedziły Polskę, dla wielu osób okazały się skutecznym zniechęceniem do opuszczania domu bez potrzeby. Marta Kaczyńska jednak mrozu się nie boi! Opatulona w czapkę i długą czarną kurtkę z kapturem wybrała się na spacer z synkiem Stasiem i dwoma pieskami. Wzięła także sanki, na których ciągnęła swoją pociechę. Cała grupa dotarła na plac zabaw, gdzie synek Marty Kaczyńskiej, nie zrażony intensywnie padającym śniegiem, bawił się i wspinał po różnych elementach pod czujnym okiem mamy. Gdy chłopczyk już się wyszalał, wrócili do domu.

Warto zauważyć, że pieski zostały ubrane w specjalne kubraczki, dzięki którym było im cieplej podczas niesprzyjającej pogody. Warto brać przykład z Marty Kaczyńskiej! Aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza dla dzieci, jest bardzo ważna, a do tego ma świetny wpływ na zdrowie. Nawet zła pogoda nie jest przeszkodą, jeśli dobierze się odpowiednie ubrania! Niestety, wiele osób czeka ze spacerami aż do wiosny, a przecież ruch jest potrzebny przez cały rok.

