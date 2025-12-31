Marta Nawrocka udzieliła wywiadu. Zdobyła się na szczere wyznanie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-31 11:52

Pierwsza dama Marta Nawrocka, choć pełni swoją funkcję zaledwie od sierpnia, już zdążyła się zaangażować w wiele projektów, takich jak na przykład objęcie honorowym patronatem konkursu „Człowiek bez barier”. W ostatnim udzielonym wywiadzie opowiedziała o tym wydarzeniu i swoich planach, a ponadto zdobyła się na szczere wyznanie. Co zdradziła żona prezydenta?

Marta Nawrocka

i

Autor: Wrzesień 2025, Narodowe Czytanie Poezji Jana Kochanowskiego/ AKPA
  • Marta Nawrocka, żona prezydenta, uczestniczyła w Gali konkursu „Człowiek bez barier”, promującego osoby z niepełnosprawnościami.
  • Podkreśliła inspirujące historie laureatów, w tym niewidomej badaczki dźwięku i weterana wojennego.
  • Zapowiedziała kluczowe obszary działania swojej fundacji, skupiające się na wsparciu osób z niepełnosprawnościami i walce z hejtem.
  • Jakie konkretne projekty fundacji mają pomóc potrzebującym i w jaki sposób Marta Nawrocka zamierza walczyć z hejtem?

Marta Nawrocka na początku grudnia uczestniczyła w Gali konkursu "Człowiek bez barier" na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs ten promuje osoby z niepełnosprawnościami, które stanowią wzór do naśladowania. Nagrodę główną otrzymała Izabela Dłużyk, niewidoma badaczka dźwięku i rejestratorka przyrody. Konkurs, objęty honorowym patronatem Pierwszej Damy, zainicjowany w 2003 roku, ma na celu integrację osób z niepełnosprawnościami, a w tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę "Senior bez barier". Gala odbywa się w grudniu, w okolicach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

W rozmowie z "Integracjami" pierwsza dama wspomniała niektóre osoby biorące udział w konkursie. Podkreśliła, że każdy z laureatów był wyjątkowy, ale szczególnie zapadły jej w pamięć konkretne historie. Pierwszą z nich jest historia Izabeli Dłużyk, niewidomej badaczki dźwięku i rejestratorki przyrody. Pani Nawrocka podkreśla, że talent Pani Izabeli został doceniony na całym świecie, co jest imponujące. Kolejną osobą, która zapadła w pamięć żony prezydenta, jest Paweł Korzeniowski, żołnierz ranny w Afganistanie. Po powrocie do cywila pomaga on innym weteranom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pani Nawrocka zauważa, że jego historia pokazuje, że poszkodowani na misjach nie muszą walczyć w osamotnieniu. Ostatnią, ale równie poruszającą historią, jest opowieść o Aleksandrze Miecznikowskiej, młodej kobiecie, która pokonała nowotwór mózgu. Marta Nawrocka podkreśla siłę matczynej miłości, która pomogła Aleksandrze w walce z chorobą, oraz inspirującą postawę Aleksandry, która pragnie "siać dobro".

Marta Nawrocka o swoich planach

Pierwsza dama została zapytana o plany na swoją działalność, zwłaszcza w ramach fundacji "Blisko ludzkich spraw".

Sztuczna inteligencja wybrała idealne prezenty dla pierwszych dam! Trafione?

- Najważniejszym celem Fundacji „Blisko ludzkich spraw” jest to, by niosła dobro. Jej powstanie postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat prezydentury mojego męża. By łączyć, szukać porozumienia w sprawach, o których możemy rozmawiać ponad politycznymi czy jakimikolwiek innymi podziałami. Takim tematem są właśnie problemy osób z niepełnosprawnościami. Chcę, by był to jeden z kluczowych obszarów działań mojej fundacji. Dzięki współpracy z takimi organizacjami jak Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja „Wstawaj Alicja”, „Też chcemy być”, „Świat Wrażliwy” i wieloma innymi chcę do nich dotrzeć, poznać troski dnia codziennego, wspólnie szukać rozwiązań. Wsparcia potrzebują nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także ich rodziny. System państwa nie działa tutaj jak należy - mówiła.

Zapowiedziała także realizację dwóch projektów: "Oddech dla Bohaterek", który zapewni wsparcie, w tym wyjazdy terapeutyczno-rozwojowe, dla matek dzieci z niepełnosprawnościami, oraz program wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, mający na celu umożliwić im rozwój pasji i talentów.

Szczere wyznanie Marty Nawrockiej

Pierwsza dama wyznała także, że walka z hejtem jest dla niej bardzo ważna, bowiem cała jej rodzina padła jego ofiarą jeszcze przed startem kampanii wyborczej.

Przede wszystkim – wiem, kim jestem i dlatego żaden hejt mnie nie złamie. Z agresją i niechęcią wobec nas i dzieci spotkaliśmy się w kampanii, to niedawna historia, którą wszyscy pamiętają. Ale i wcześniej działy się rzeczy, o których należy pamiętać. Gdy Karol objął stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, część osób nie chciała się z tym pogodzić. Wchodził do budynku aleją wzdłuż której ustawione były znicze. Nie padło ani jedno słowo, ale przecież to był hejt. Takie zachowania trzeba niwelować. Trzeba rozmawiać, także z najmłodszymi. Dzieci należy chronić, zanim dorosną, zrozumieją świat i będą umiały sobie z tym radzić. Dlatego walka z hejtem będzie ważnym obszarem działania fundacji - powiedziała. 

Marta Nawrocka wyliczyła także liczne działania, jakie całą rodziną podjęli, by walczyć ze zjawiskiem hejtu. W listopadzie w Wiśle odbyły się warsztaty "Hejt OFF – Słowa Mają Moc!" dla dzieci, obejmujące spektakl o tolerancji. Zorganizowano również panel "Hejt? Nie, dziękuję" prowadzony przez syna pierwszej pary Daniela Nawrockiego udziałem Filipa Chajzera i ks. Tomasza Trzaski. Planowane są kolejne tego typu spotkania, ponieważ, jak podkreśliła żona Karola Nawrockiego, walka z hejtem jest ważna.

W naszej galerii zobaczysz najpiękniejsze stylizacje Marty Nawrockiej w 2025 roku:

Marta Nawrocka
38 zdjęć
Sonda
Czy Marta Nawrocka jest dobrą pierwszą damą?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA