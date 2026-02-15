Donald Tusk miał dwa śluby z ukochaną małżonką. Dzieliło je 27 lat i zdrada

Dwa śluby Tuska

Historia małżeństwa Donalda i Małgorzaty Tusków jest niezwykła, ponieważ para ta dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Pierwszy raz, jako młodzi, zakochani studenci, wzięli ślub cywilny w 1978 roku w Gdańsku. Skromne wesele zorganizowano w Gdyni. Po latach Donald Tusk wspomniał tamten czas w mediach społecznościowych. - Mieliśmy po 21 lat, byliśmy studentami bez grosza przy duszy, bez mieszkania, ale za to z marzeniami - napisał z nutką romantyzmu. - Moją podróż poślubną, ponad 40 lat temu, odbyłem do Pragi. Dla nas Praga i Czechy, wówczas Czechosłowacja, były miejscem pożądanym, jako destynacja turystyczna. Cieszę się, że możemy się teraz zrewanżować - przyznał niegdyś.

Natomiast ślub kościelny odbył się dopiero w 2005 roku, w przełomowym momencie, gdy Tusk ubiegał się o urząd prezydenta Polski. Co ciekawe, do tego kroku miały go namawiać koleżanki z Platformy Obywatelskiej, Hanna Gronkiewicz-Waltz i nieżyjąca już Zyta Gilowska. Jak relacjonował Tusk, miały one powtarzać: "Jesteś chrześcijaninem, możesz zostać prezydentem, załatw to jak najszybciej", sugerując, że zawarcie małżeństwa kościelnego wpłynie pozytywnie na jego wizerunek w kampanii wyborczej.

Zdrada Małgorzaty

Nie każdy jednak wie, że swego czasu Małgorzata Tusk chciała zostawić obecnego premiera. W 2013 r. opowiedziała o tym związku w autobiografii "Między nami". – Wydawało mi się, że po pierwsze, mało znaczę w twoim życiu, a po drugie, że nie sprawdzasz się jako mąż – wypominała mężowi. To doprowadziło do poważnego kryzysu. - Znalazłam. Zakochałam się, tak po prostu, nie wiadomo kiedy. Znowu ktoś zwracał na mnie uwagę - przyznawała szczerze.

Mimo gorącego uczucia, Małgorzata ostatecznie wybrała Donalda. Polityk zaimponował żonie tym, że zdobył dla syna sanki – towar mocno deficytowy w PRL-u. - "Pamiętam, jak mój przyjaciel powiedział: 'wiesz, ja ci strasznie zazdroszczę, że tak o nią walczysz'. Pewnie tak szczerze byśmy o tym nie rozmawiali, gdyby nie happy end – ocenił Donald Tusk.

