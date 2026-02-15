Mało kto wiedział o tych dwóch słabościach Agaty Dudy! Prawdę wyznał jej brat

Jakub Kornhauser jest bratem Agaty Kornhauser-Dudy, doktorem nauk humanistycznych, poetą, eseistą, tłumaczem literatury awangardowej i pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poszedł w ślady ojca, Juliana Kornhausera, wybierając ścieżkę literacką.

Jakub Kornhauser i Agata Kornhauser-Duda mają odmienne poglądy polityczne. Jakub prezentuje bardziej liberalne stanowisko, co kontrastuje z konserwatywnymi poglądami szwagra i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Przykładem jest jego poparcie dla transseksualnej posłanki Anny Grodzkiej, gdy Andrzej Duda podpisał się pod projektem ustawy zakładającej karę więzienia za in vitro.

Agata Kornhauser-Duda ma dwie szczególne słabości: niemiecką czekoladę Ritter Sport i zwierzęta. W dzieciństwie bardzo chciała mieć psa, a przyszły prezydent Andrzej Duda bał się rodzinnego jamnika Nadira.

Jakub Kornhauser to doktor nauk humanistycznych, pracujący na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również współzałożycielem i aktywnym członkiem Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki UJ. Poza działalnością akademicką, Kornhauser jest cenionym poetą, eseistą i tłumaczem. Specjalizuje się w przekładach francuskiej, rumuńskiej i serbskiej literatury awangardowej, za co był nominowany do prestiżowych nagród, takich jak "Europejski Poeta Wolności". Aktywnie angażuje się również w wydawanie dzieł swojego ojca, Juliana Kornhausera.

Jakub Kornhauser, młodszy od swojej siostry o 12 lat, poszedł w ślady ojca, wybierając ścieżkę poezji i literaturoznawstwa. Pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ze względu na różnicę wieku, ma niewiele wspomnień z dzieciństwa spędzonego z siostrą. Agata opuściła dom rodzinny, gdy Jakub miał zaledwie 10 lat, wychodząc za mąż w wieku 22 lat.

Nie jest tajemnicą, że poglądy polityczne rodzeństwa znacznie się różnią. Jakub Kornhauser prezentuje bardziej liberalne stanowisko, kontrastujące z konserwatywnymi poglądami szwagra i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Przykładem tej rozbieżności jest fakt, że gdy Andrzej Duda podpisał się pod projektem ustawy zakładającej karę więzienia za in vitro, Jakub Kornhauser aktywnie zbierał głosy na transseksualną posłankę Annę Grodzką.

Słabości Agaty Dudy

Jakub Kornhauser uchyla rąbka tajemnicy na temat słabości swojej siostry, Agaty Kornhauser-Dudy. Okazuje się, że Pierwsza Dama ma dwie szczególne pasje: niemiecką czekoladę Ritter Sport i zwierzęta.

- Nie potrafi oprzeć się niemieckiej czekoladzie Ritter Sport. Zawsze, kiedy wraca od znajomych zza zachodniej granicy, przywozi kilkanaście tabliczek. Gdy się spotykamy, to razem zajadamy się słodkościami – zdradził jej brat.

To jednak nie wszystko. Jako młoda dziewczyna Agata Duda bardzo chciała mieć psa.

- Jako dziecko tak bardzo chciała mieć psa, że podarowała mamie na urodziny jamnika Nadira – wspominał brat.

Pies Nadir przeżył z rodziną Kornhauserów 16 lat. Nie wszyscy byli zachwyceni obecnością Nadira w rodzinie. Okazało się, że przyszły prezydent, Andrzej Duda, boi się psów.

- Nadir wyczuwał jego strach. Kiedy tylko Andrzej pojawiał się w polu widzenia, pies od razu rzucał się na niego i chciał go ugryźć w kostkę – opowiadał szwagier byłego prezydenta.

Do zabawnych sytuacji dochodziło, gdy rodzice Agaty wyjeżdżali na urlop, powierzając Nadira opiece córki i zięcia. Bywało, że Agata wychodziła do pracy, a Andrzej musiał wyprowadzać psa na spacery.

- Chcąc odwrócić uwagę Nadira od swojej osoby, brał ze sobą kij i nabijał na niego kiełbasę. W ten sposób jamnik zajęty był gonieniem za jedzeniem, a kostki Andrzeja były bezpieczne – mówi szwagier prezydenta.

w naszej galerii zobaczysz tatę Agatę Dudy i jej brata:

10

Sonda Lubisz psy? Tak, lubię Kocham psy! Nie przepadam Wolę koty