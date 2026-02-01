2026 będzie rewolucyjny dla Agaty Dudy! Co mówi jej horoskop?

Sara Osiecka
2026-02-01 18:00

Agata Duda z uśmiechem na ustach pożegnała funkcję pierwszej damy. Co czeka najsłynniejszą polską germanistkę w 2026 roku? Sprawdziliśmy, co zapisały dla niej gwiazdy. Szykuje się prawdziwa rewolucja.

Agata Duda znak zodiaku

Autor: Akpa/ Shutterstock Agata Duda znak zodiaku
  • Rok 2026 ma być dla Agaty Dudy czasem relaksu, spontaniczności i życia na własnych zasadach.
  • Agata Duda zatęskni za pracą z językiem i być może wykorzysta swoje zdolności w spółce męża lub napisze książkę.
  • Horoskop przewiduje zmianę wizerunku na bardziej swobodny i "drapieżny".
  • Pierwsza połowa roku to czas na celebrowanie życia rodzinnego.

Agata Duda, jako zodiakalny Baran, to kobieta o ognistym temperamencie, który przez lata musiał mieścić się w sztywnych ramach protokołu. Jednak rok 2026 zapowiada się jako czas, w którym w końcu pozwoli sobie na relaks i spontaniczność. Saturn wkracza w jej znak, a to oznacza tylko jedno: koniec z kompromisami!

Powrót do korzeni

Wszystko wskazuje na to, że Agata Duda zatęskni za pracą z językiem. Być może znajdzie sposób, by wykorzystać swoje zdolności w jako komandytariusz w spółce, którą założył jej mąż? Nie wykluczone, że podobnie jak Andrzej Duda, postanowi napisać własną książkę. Układ Merkurego sprzyja intelektualnym wyzwaniom, a była pierwsza dama może w końcu zająć się tym, co naprawdę kocha.

Największym zaskoczeniem może być zmiana wizerunkowa. Saturn w Baranie wymusza autentyczność. Horoskopy wróżą, że Agata Duda w 2026 roku przestanie przejmować się opinią publiczną i zacznie żyć na własnych zasadach.

Takie relacje z ojcem ma Agata Duda. Julian Kornhauser to znany literat. Ma za sobą ciężkie chwile

Jako Baran z natury nie znosi nudy, a to oznacza, że w 2026 może zaskoczyć Polaków nowym, bardziej drapieżnym stylem. Ponadto, gwiazdy pokazują Agatę Dudę podczas licznych, zagranicznych podróży po Europie, gdzie będzie mogła w pełni skupiać się na zwiedzaniu, beztrosce i poszerzaniu swoich horyzontów. 

Życie prywatne

Jowisz w pierwszej połowie roku zachęca do celebrowania domowego ogniska. To może być czas nadrabiania zaległości rodzinnych i cieszenia się spokojem, którego brakowało przez ostatnią dekadę. Jednak jesienią energia Marsa wezwie ją do działania, a Agata Duda ma zapragnąć większej aktywności.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Agata Duda:

