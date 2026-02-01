W 2043 to będzie najpopularniejsze imię na 18-stkach. Oznacza Mądrość Bożą, a Polscy rodzice je pokochali

Moda na imiona się zmienia, a GUS ogłosił najpopularniejsze imiona dla dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2025 roku.

Wśród dziewczynek króluje Zofia, oznaczająca mądrość, a wśród chłopców Nikodem, symbolizujący zwycięstwo ludu.

Poznaj znaczenie tych imion i dowiedz się, jakie cechy przypisuje się osobom, które je noszą!

Te imiona będą rządzić na 18-stkach w 2043 roku!

Wybór imienia choć jest dla przyszłych rodziców bardzo indywidualną sprawą to często rządzi się modą. W ostatnim czasie na czoło rankingów wyłaniają się krótkie, tradycyjne imiona. Zastąpiły one zagraniczne brzmiące imiona, które jednym się podobały, a u innych wywoływały śmiech.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące najczęściej nadawanych imion w pierwszej połowie 2025 roku. Wśród dziewczynek najpopularniejszym wyborem okazała się Zofia. Imię to zagotowało awans z miejsca 2 i zostało nadane 2117 razy.

Zofia to piękne i eleganckie imię, które pasuje zarówno do rumianej, małej dziewczynki, jak i do dorosłej kobiety. Pochodzi od greckiego słowa Sophia i oznacza mądrość. W tradycji chrześcijańskiej często utożsamiane jest z Mądrością Bożą. Kobiety noszące imię Zofia uznawane są za bardzo mądre i empatyczne. Cechuje je wysoka wrażliwość oraz umiejętność docenianie piękna w najmniejszych sprawach. Zofie są wrażliwe i czułe. Często odnajdują się w zawodach artystycznych i takich wymagających dużych pokładów kreatywności. Zdarza się jednak, że Zofie bywają apodyktyczne i lubią dominować.

Wśród chłopców po raz kolejny rok z rzędu najpopularniejszym imieniem został Nikodem. Rodzice wybrali to imię dla swoich synów 2778 razu. Jest to także imię pochodzenia greckiego i wywodzi się od dwóch słów - nike czyli zwycięstwo oraz demos czyli lud. Imię to dla Katolików kojarzy się z Nikodemem faryzeuszem, który bronił Jezusa Chrystusa. Mężczyźni noszący imię Nikodem są towarzyscy ale na pierwszym planie zawsze stawiają rodzinę. Są lojalni i brzydzą się zdradą. Świetnie odnajdują się na stanowiskach kierowniczych, gdzie trzeba zarządzać grupa ludzi. Są sprawiedliwi oraz wyrozumiali.