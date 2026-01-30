Polacy nie jedzą oczami. Pyszne.pl pokazuje, jak i dlaczego zamawiamy jedzenie z dostawą

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-30 17:56

Gdy przychodzi moment zamawiania jedzenia, w wielu z nas rozgrywa się cicha, ale intensywna bitwa. Żołądek domaga się czegoś sycącego i kojącego. Mózg kieruje się rozsądkiem – przypomina o wartościach odżywczych i zwraca uwagę na cenę. A kubki smakowe? One są bezkompromisowe. I jak pokazują dane – najczęściej przejmują dowodzenie. Z najnowszego badania zrealizowanego przez IQS na zlecenie Pyszne.pl wynika, że aż 45% Polaków wybiera jedzenie, kierując się przede wszystkim smakiem, na który mają w danej chwili ochotę.

Pyszne.pl

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Pyszne.pl

Kubki smakowe mają głos. I krzyczą głośniej niż rozsądek

Kubki smakowe, mózg, żołądek, a na końcu oczy – w tej kolejności najczęściej dochodzą do głosu podczas wyboru jedzenia. Dla 45% Polaków najważniejszy jest smak. Przyjemność wygrywa z kalkulacją – tylko 29% respondentów deklaruje, że zamawiając posiłek, podejmuje decyzję w sposób w pełni racjonalny. A jeszcze mniej, bo zaledwie 15%, kieruje się podszeptami żołądka i wybiera danie przede wszystkim dlatego, że będzie sycące i zaspokoi głód na długo. Co ciekawe, ten argument częściej przemawia do młodszych – aż 22% przedstawicieli pokolenia Z wskazuje sytość jako kluczowy czynnik wyboru.

Wbrew pozorom Polacy nie jedzą też oczami. Tylko 10% badanych deklaruje, że to wygląd dania przesądza o ich decyzji. Znów wyjątkiem są zetki – co czwarta osoba (24%) z tego pokolenia przyznaje, że podczas zamawiania z dostawą kieruje się zdjęciem w aplikacji. Estetyka kusi, ale to ochota na konkretny smak daje ostateczny impuls do kliknięcia „zamów”.

Przyjemność na pierwszym miejscu

Potwierdzają to także powody, dla których Polacy zamawiają jedzenie na dowóz – nie chodzi tylko o zaspokojenie podstawowej potrzeby. Aż 79% otwiera aplikację, by posiłkiem sprawić sobie przyjemność, a 68% traktuje dostawę jako wyjście „awaryjne” lub rozwiązanie w dni, kiedy liczy się przede wszystkim wygoda. Najczęściej dotyczy to osób w wieku 25–34 lata – połowa z nich zamawia jedzenie, bo po prostu nie ma ochoty gotować.

A już na etapie wyboru konkretnej potrawy lub restauracji kluczowe okazuje się przede wszystkim to, na co mamy apetyt (42%). Równie często branym pod uwagę czynnikiem jest cena (42%), jednak znacznie rzadziej analizujemy takie kwestie jak czas dostawy (27%), wcześniejsze doświadczenia z restauracją (25%) czy opinie w internecie (24%). W praktyce decyzja zapada szybciej sercem niż głową.

– Te dane potwierdzają to, co obserwujemy na co dzień – wybór jedzenia rzadko jest czysto racjonalny. Najczęściej decydują smak, apetyt i potrzeba chwili. Dlatego w Pyszne.pl stawiamy na różnorodność oferty i jakość – tak, by niezależnie od tego, czy ktoś ma ochotę na coś lekkiego, sycącego czy po prostu bardzo pysznego, mógł znaleźć opcję idealnie dopasowaną do siebie. Skoro smak wygrywa, naszym zadaniem jest zadbać o to, żeby było w czym wybierać – komentuje Artur Cichoń, Head of Marketing Pyszne.pl.

W grupie trudniej, ale… smaczniej

Wewnętrzna walka bywa skomplikowana, ale to dopiero zamawianie w grupie staje się przestrzenią dla prawdziwych negocjacji. 41% Polaków podejmuje decyzję o posiłku solo w mniej niż 5 minut, ale w towarzystwie ten odsetek spada do 21%. Co trzecia osoba przyznaje, że potrzebuje wtedy ok. 10 minut, a 28% respondentów namyśla się wspólnie nawet kwadrans. Mimo to ponad 60% badanych, składając zamówienie dla kilku osób, decyzję podejmuje wspólnie z całą grupą.

Ten dodatkowy wysiłek szybko zostaje jednak wynagrodzony. 77% Polaków lubi dzielić się jedzeniem z bliskimi, a 55% uważa wspólne zamawianie ze znajomymi za sposób na budowanie relacji. Dla pokolenia Z to wręcz naturalny rytuał – 62% zetek częściej zamawia jedzenie podczas spotkań niż gotuje samodzielnie.

Gdy ciało mówi „zamów”

Powyższe obserwacje znalazły swoje kreatywne odbicie w najnowszej kampanii Pyszne.pl, która z przymrużeniem oka pokazuje właśnie moment wewnętrznej walki: między mózgiem, żołądkiem, oczami i kubkami smakowymi. Marka zamienia znany wszystkim dylemat „co dziś zjeść?” w barwną opowieść o emocjach, zachciankach i kompromisach – podkreślając, że niezależnie od tego, który głos wygra, Pyszne.pl ma odpowiedź na każdą potrzebę. Kampania celebruje radość decyzji i pokazuje, że warto po prostu… posłuchać siebie i zamówić to, co podpowiada wewnętrzny głos.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki