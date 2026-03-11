72% Polaków uważa, że wspólne dbanie o dom wzmacnia relacje. Marka Sidolux z raportem, jak Polacy sprzątają w duecie

Sprzątanie w duecie jest na korzyść

Współczesny dom to coś więcej niż cztery ściany – to centrum naszego życia, które coraz częściej pielęgnujemy wspólnie. Z badania Sidolux wynika, że zmiana modelu z indywidualnego obowiązku na wspólne działanie niesie ze sobą szereg korzyści. Aż siedmiu na dziesięciu badanych (72%) uważa, że wspólne sprzątanie wzmacnia relacje między domownikami, a dla ponad trzech czwartych respondentów (77%) taki podział ról sprawia, że nikt nie czuje się poszkodowany nadmiarem pracy (podczas gdy w 2023 rok było to 74%). Co istotne, praca w duecie jest postrzegana jako znacznie mniej męcząca przez 76% Polaków, co bezpośrednio przekłada się na atmosferę panującą w domu.

Wspólne działanie to także większa efektywność. Blisko dwie trzecie ankietowanych (63%) zgadza się z hasłem, że „dobrze sprząta się razem”, a aż 85% z nas widzi w tym najprostszą drogę do tego, by szybciej uporać się z porządkami i zyskać czas na inne przyjemności. I choć w co drugim domu (56%) rzadko lub wręcz nigdy nie sprząta się razem to zdaniem 82% badanych dzięki współpracy jesteśmy w stanie posprzątać na raz znacznie więcej. Dlatego hasło “Dobrze sprząta się razem”, z którym marka od lat się identyfikuje jest wyrazem nie tylko idei, ale zaproszeniem i zachęceniem do wspólnego działania.

Dla zdecydowanej większości, bo aż 83% respondentów, finałem wspólnej pracy jest czas, który zyskujemy na inne, zasłużone przyjemności - to nieco większy odsetek niż w 2023 roku, kiedy aspekt ten doceniało 81% respondentów.

Nowe podejście do domowej aktywności

Z raportu wyłania się obraz Polaka, który w domowych obowiązkach szuka wartości dodanej. Zdaniem ponad połowy osób (53%) wspólne dbanie o czystość to doskonała okazja do spędzenia czasu razem. Co ciekawe, sprzątanie przestaje być także postrzegane wyłącznie jako “przykry obowiązek”, a zaczyna być traktowane jako forma aktywności fizycznej, co deklaruje 72% ankietowanych.

W procesie sprzątania niezwykle ważną rolę odgrywają również zmysły. Sidolux sprawdził, co determinuje nasze wybory przy sklepowej półce - okazuje się, że jesteśmy społeczeństwem wyjątkowo wrażliwym na zapach. Aż 73% osób wybiera środki czystości kierując się ich aromatem, podczas gdy jedynie 9% badanych deklaruje, że nie bierze tego czynnika pod uwagę. Zapach nie jest już zatem tylko dowodem czystości, ale kluczowym elementem tworzenia przytulnej, domowej atmosfery.

- Wyniki naszej kolejnej edycji badania jasno pokazują, że w polskich domach dokonuje się istotna zmiana mentalna. Jeszcze w 2023 roku w wielu gospodarstwach domowych to kobiety wykonywały znaczną część obowiązków. Dziś, przestajemy postrzegać dbanie o czystość jako samotną walkę. Fakt, że aż 72% respondentów dostrzega w sprzątaniu narzędzie do wzmacniania relacji, dowodzi, że szukamy w codziennych obowiązkach wartości dodanej i naszym celem w Sidolux jest, aby ten czas przestał być “stracony”. Chcemy, by dzięki wspólnemu działaniu i odpowiednim narzędziom, dbanie o dom stało się naturalnym elementem dbania o siebie nawzajem i o jakość wspólnego życia. – Marta Całus, Dyrektora Marketingu Lakma.

Za przeprowadzenia badania odpowiada Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI, na osobach w wieku 18+ i próbie badawczej N=1040.