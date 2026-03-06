To imię oznacza "szczęśliwą" i nosi je niewiele Polek. Teraz wraca do łask

Polacy coraz odważniej sięgają po dawno niewidziane w metrykach imiona, szukając tych o wyjątkowo pięknym przesłaniu.

Starożytna nazwa o łacińskich korzeniach wprost wskazuje na osobę obdarzoną wielkim szczęściem oraz dobrą aurą.

Mimo że w naszym kraju ta forma nigdy nie biła rekordów popularności, obecnie intryguje miłośników eleganckiej klasyki.

Od dłuższego czasu w rankingach najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek królują Zofia, Hanna oraz Antonina. Obecnie jednak zainteresowanie zyskuje zapomniana na lata Felicja, która wyróżnia się wyjątkową melodyjnością i antycznym rodowodem.

Co oznacza imię Felicja? Łacińskie pochodzenie i pozytywna symbolika

Korzenie tej formy sięgają bezpośrednio łacińskiego wyrazu "felix", który definiuje kogoś pomyślnego, cieszącego się powodzeniem oraz po prostu szczęśliwego. Z tego względu uważa się, że kobieta o tym imieniu dosłownie przynosi ze sobą dobrą passę i ogromny optymizm. Z historycznego punktu widzenia forma ta była chętnie wykorzystywana już w starożytnym Rzymie. Na przestrzeni wieków w Europie spopularyzowało ją z kolei chrześcijaństwo, a duży wpływ na ten stan rzeczy miała postać męczennicy z okresu wczesnych prześladowań, świętej Felicji.

Ciekawostki o imieniu Felicja

Warto zwrócić uwagę na kilka interesujących faktów związanych z tą wyjątkową formą:

Tradycyjne wspomnienie świętej patronki, a zarazem najpopularniejszy termin imienin, przypada na 24 stycznia.

W mowie potocznej najczęściej stosuje się takie spieszczenia jak Fela, Ficia oraz Felka .

. Według opinii przypisywanych imiennikom, panie tak nazwane cechuje duża doza wrażliwości, wrodzona kreatywność oraz niesłabnąca radość życia.

Popularność imienia Felicja w Polsce

Choć w wielu europejskich państwach imię to ma bardzo bogatą historię (na ziemiach polskich znano ją już w epoce średniowiecza), w Polsce nigdy nie była to forma popularna. Aktualne statystyki bazy PESEL wskazują, że obecnie jako pierwsze imię nosi je dokładnie 6003 obywatelki naszego kraju. Taki wynik daje temu imieniu zaledwie 240. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu najpopularniejszych imion. Obserwuje się jednak wyraźne zainteresowanie tą formą wśród rodziców, którzy szukają tradycyjnych, a zarazem dostojnych imion. W 2024 roku oficjalnie zarejestrowano 328 nowo narodzonych dziewczynek o tym imieniu.