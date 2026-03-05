KFC zaprasza do świata tajemnic, dobrej zabawy i smaku umami. Sieć oficjalnie ogłasza współpracę z Frizem i MAFIĄ IRL

KFC rozpoczyna rok jednym z najgłośniejszych projektów w swojej historii. Współpraca sieci z Frizem i MAFIĄ IRL to wydarzenie, które przeniesie fanów KFC oraz programu do tajemniczego świata pełnego intryg… i zaskakujących smaków. W ramach projektu pojawi się całkowicie nowe menu oparte o smak umami, które już 4 marca zadebiutuje we wszystkich restauracjach w Polsce. Do każdego zestawu oraz boxa będzie dołączana talia kolekcjonerskich kart do gry w MAFIĘ IRL. Łącznie można zebrać 4 oryginalne zestawy, które znacznie urozmaicą rozgrywkę. Karty są dostępne do wyczerpania zapasów. Co więcej, na limitowanych opakowaniach produktów z nowego menu znajdzie się specjalny kod QR kierujący do sekretnej wiadomości głosowej od Friza, a jeszcze w marcu będzie można spotkać się z twórcą na specjalnym evencie w Krakowie.

Menu pełne nowości

Sieć na potrzeby współpracy przygotowała kultowe dania, które otrzymały zagadkowy sos umami i z pewnością zaskoczą nawet największych fanów chrupiącego kurczaka. Po raz pierwszy w historii KFC zaserwuje specjalnego Zingera z sosem o smaku umami, który będzie podawany w czarnej bułce. Danie zostało stworzone w ścisłej współpracy z Frizem. Przygotuj się na odkrycie piątego smaku, który stanie się Twoim ulubionym już po pierwszym kęsie!

Już 4 marca we wszystkich restauracjach zadebiutuje nowe menu:

MAFIA IRL Burger – kultowy Zinger w czarnej bułce z sosem sweet chilli & umami;

MAFIA IRL Twister – soczysta polędwiczka z kurczaka z sosem sweet chilli & umami zawinięta w różową tortillę;

MAFIA IRL Qurrito – chrupiący kurczak w towarzystwie sera i sosu sweet chilli & umami, podawany w różowej, zapieczonej tortilli;

MAFIA IRL Bubble Drink – orzeźwiająca bubble tea o smaku jagodowym;

MAFIA IRL Cheezy Snack - czarne kulki serowe z chrupiącą panierką i płynnym cheddarem w środku.

Karty do gry w MAFIĘ IRL

Współpraca KFC z MAFIĄ IRL opiera się na tajemniczości… i dobrej zabawie! Dlatego w tym projekcie nie mogło zabraknąć kart, dzięki którym chętni mogą dołączyć do gry – nawet w restauracji! Zamawiając zestaw lub boxa z nowego menu będzie można otrzymać jedną talię limitowanych kart MAFII IRL. Łącznie do zebrania są aż 4 różne kolekcje. Skompletowanie całego zestawu zdecydowanie podkręci rozgrywkę i znacznie ją rozbuduje. Sieć zapewnia, że fani nie muszą obawiać się o zdublowane talie. Wystarczy zgłosić tę informację do obsługi, która wymieni powtórzony zestaw kart.

Immersja i pozytywne doświadczenia na pierwszym miejscu

KFC stawia na budowanie pozytywnych doświadczeń i chce, aby goście w pełni poczuli klimat MAFII IRL. Dlatego 7 wybranych restauracji w całej Polsce otrzyma zupełnie nowy wystrój utrzymany w sekretnej konwencji programu. Osoby, które je odwiedzą, zobaczą na żywo elementy dobrze znane z MAFII IRL, a dzięki kartom do gry, dodawanym do zestawów i boxów, będą mogli również rozegrać w restauracjach klimatyczną partię. Przearanżowane lokale będą czekały na gości od 10 marca. Sieć przygotowała również niespodziankę dla największych fanów MAFII IRL i organizuje specjalny event w formule meet&greet, na którym pojawi się Friz. Szczegóły zostaną podane w najbliższych dniach.

Lista restauracji, które zyskają nową aranżację:

Warszawa, ul. Widok 26;

Kraków, ul. Josepha Conrada 83;

Lublin, al. Kraśnicka 134;

Tarnobrzeg, ul. Generała Władysława Sikorskiego 10;

Wrocław, ul. Świdnicka 13;

Gdynia (CH Batory), ul. 10 Lutego 11;

Białystok, al. Jana Pawła II 56A.

Oferta KFC x MAFIA IRL będzie miała premierę już w środę 4 marca. Nowe menu oraz karty do gry będą dostępne we wszystkich restauracjach w Polsce oraz w dostawie. Oferta jest ograniczona czasowo.

Wejdź do świata MAFII IRL pełnego sekretów oraz intryg i przekonaj się, co na Ciebie czeka. Tu gra nabiera smaku!