Prześmieszne dowcipy o teściowej. Wyślij je swojej na Dzień Teściowej, a rozśmieszysz ją do łez

Dzień Teściowej w Polsce obchodzony jest 5 marca. To wyjątkowe święto w kalendarzu, w którym możemy, a nawet powinniśmy złożyć swojej teściowej najlepsze życzenia i obdarować ją kwiatami. Choć relacje z matką naszego męża wyglądają różnie i niektóre wręcz najlepiej opisują słynne kawały o teściowej. Z okazji Dnia Teściowej przedstawiamy te najzabawniejsze żarty.

Kawały z okazji Dnia Teściowej

Dzień Teściowej. Co to za święto?

Pochodzenie Dnia Teściowej, obchodzonego w Polsce 5 marca, nie jest tak jasno udokumentowane jak inne święta, jednak jego geneza najprawdopodobniej wiąże się z chęcią uhonorowania tej ważnej osoby w rodzinie, która często bywa bohaterką dowcipów i stereotypów. Pomysł na takie święto mógł zrodzić się jako przeciwwaga dla negatywnego wizerunku teściowej, mając na celu podkreślenie jej pozytywnego wpływu i roli w budowaniu harmonii rodzinnej.

Śmieszne dowcipy o teściowej

Kawały o teściowej potrafią rozbawić do łez każdego zięcia i synową, ale również i samą teściową. Jeśli masz z nią dobre relacje, to wyślij jej na Dzień Teściowej kawał SMS:

  • Jedzie pan samochodem i widzi teściową na rowerze i mówi: "Gdzie teściowa jedzie?". Ona odpowiada: "Na cmentarz". Na to zięć: "A kto rowerek odprowadzi?".
  • Kowalski pyta szefa: "Da mi szef urlop? Teściowa przyjeżdża". Szef: "Nie ma mowy". "Wiedziałem, że z szefa dobry człowiek".
  • Rozmawia dwóch kolegów. "Podobno przestałeś pić?". "To dzięki teściowej, stale widziałem ja potrójnie!"
  • - No, takiego wirusa to ja jeszcze nie miałem! - rzekł zięć informatyk, widząc teściową przy swoim komputerze...
  • Co to są mieszane uczucia? To, gdy teściowa wpada w przepaść, ale w twoim samochodzie.

Dzień Teściowej. Śmieszne życzenia

Śmieszne życzenia na Dzień Teściowej to jeden z najlepszych sposobów, aby uczcić to święto i poprawić humor teściowej. 

  • Niech teściowa w dniu jej święta będzie zdrowa, uśmiechnięta, a listonosz z życzeniami pędzi szybciej niż tsunami.
  • Teściowo kochana, pędzę już z rana, by złożyć życzenia, kwiatów dziś nie mam... Przyjmij ode mnie słów dobrych kilka, zięć Ciebie kocha, jak babcia wilka.
  • Życzę Ci Mamo stu lat życia w uśmiechu i radosnych oddechów, milion chwil bez złości i wszelkiej pomyślności!
  • Droga Teściowo, przyjmij życzenia, ze swego zięcia - zadowolenia. Mojej Teściowej dziś kwiaty niosę, dla Ciebie mamo nawet żonę zniosę.
