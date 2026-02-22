Rada Języka Polskiego odradza to imię. Rodzice nic sobie z tego nie robią i masowo je nadają

Wybór imienia dla pociechy to dla wielu rodziców prawdziwy ból głowy. Chcemy, żeby było piękne i oryginalne, ale eksperci wylewają kubeł zimnej wody. Okazuje się, że jedno z wyjątkowo słodkich imion znalazło się na cenzurowanym u językoznawców. Mimo wyraźnych ostrzeżeń, Polacy wciąż chętnie wpisują je w urzędach stanu cywilnego. O co tyle hałasu?

To imię z greckiego oznacza pszczołę. Rada Języka Polskiego odradza jego nadawania. Mimo to, nosi je ponad 1000 Polek

Autor: lookstudio/freepik/ Freepik.com

W Polsce teoretycznie panuje spora dowolność w kwestii nazywania dzieci, ale nie oznacza to, że wszystko ujdzie nam na sucho. Istnieje lista imion, na które Rada Języka Polskiego patrzy wyjątkowo nieprzychylnym okiem. Wśród nich znalazło się imię o niezwykle wdzięcznym brzmieniu i greckich korzeniach. Chodzi o imię Melisa, które wywodzi się od słowa "mélissa" oznaczającego pszczołę miodną lub po prostu miód. W mitologii była to nimfa opiekująca się samym Zeusem, co nadaje imieniu aurę opiekuńczości i dobroci. Kobiety o tym imieniu uchodzą za wrażliwe i artystyczne dusze, co z pewnością kusi wielu przyszłych rodziców.

Rada Języka Polskiego odradza nadawanie imienia Melisa, mimo to, nosi je ponad 1000 Polek

Eksperci z Rady Języka Polskiego stawiają sprawę jasno: to imię stoi w sprzeczności z ważną zasadą. Chodzi o to, by imiona nadawane dzieciom nie były tożsame z nazwami pospolitymi. W naszym kraju melisa kojarzy się jednoznacznie z rośliną oraz uspokajającym naparem, a nie z imieniem dla dziewczynki. Mimo że brzmi to uroczo, językoznawcy sugerują, by dwa razy zastanowić się przed podjęciem decyzji, która może w przyszłości budzić niepotrzebne skojarzenia.

Popularność imienia Melisa w Polsce

Czy Polacy przejęli się opinią ekspertów? Absolutnie nie. Wygląda na to, że rodzice mają własne zdanie i nie zamierzają rezygnować z marzeń o słodkim imieniu dla córki. W Polsce żyje obecnie aż 1076 kobiet noszących to imię jako pierwsze. Co więcej, trend nie słabnie. Z rejestru PESEL wynika, że tylko w 2024 roku otrzymało je aż 113 dziewczynki. Widać wyraźnie, że dla wielu osób urok i symbolika "pszczoły" są ważniejsze niż suche zalecenia językoznawców.

