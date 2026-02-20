To polskie imię robi furorę na Zachodzie. U nas kojarzy się głównie z babciami

Rodzice coraz częściej wracają do korzeni i wybierają imiona z historią.

Krótkie i dźwięczne formy wypierają skomplikowane nowoczesne twory.

Polskie imiona robią zawrotną karierę na zachodnich listach przebojów.

To, co u nas trąci myszką, za granicą jest szczytem wyrafinowania.

Obserwując najnowsze doniesienia z porodówek, można odnieść wrażenie, że młodzi rodzice zmęczyli się już udziwnieniami. Do łask wracają formy proste, o silnym brzmieniu i konkretnym charakterze. Okazuje się, że młodzi ludzie pragną, aby imię ich pociechy było unikalne, ale nie śmieszne. Paradoksalnie, to właśnie poszukiwanie oryginalności kieruje ich wzrok ku Europie Środkowo-Wschodniej. Czyżbyśmy nie doceniali tego, co mamy na własnym podwórku?

Co dla nas jest obciachem, dla nich jest hitem

Sytuacja jest nieco kuriozalna. Imiona, które w Polsce często wywołują uśmiech politowania i kojarzone są z "babcinej szafy", za granicą zyskują status ekskluzywnych. W dobie globalizacji i powtarzalnych schematów, wybór takiego imienia staje się pewnego rodzaju manifestem. To, co my odrzucamy jako niemodne, na zachodzie jest postrzegane jako szalenie stylowe i pełne klasy. Wygląda na to, że polskie imiona mają swoje pięć minut sławy, chociaż nad Wisłą ich popularność leci na łeb na szyję.

Imię Wanda wraca na salony

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nową królową zagranicznych rankingów staje się Wanda. To imię, które w Polsce wciąż kojarzy się głównie z poprzednimi pokoleniami, za oceanem robi prawdziwą furorę. Jest krótkie, mocne i – co najważniejsze dla obcokrajowców – nie wymaga łamania sobie języka. Brak zdrobnień i uniwersalne brzmienie to jego największe atuty w oczach zachodnich rodziców.

Eksperci nie mają wątpliwości: Wanda to synonim siły, niezależności i pewnej dozy tajemniczości. Podczas gdy my wciąż mamy opory przed powrotem do tej klasyki, świat widzi w niej świeżość i kobiecą elegancję. Czy ten zagraniczny szał sprawi, że imię Wanda wróci do łask również w Polsce? Historia lubi się powtarzać, więc niewykluczone, że za chwilę nasze rodzime gwiazdy zaczną lansować ten trend, podpatrzony u kolegów z Hollywood.

