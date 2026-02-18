To proste równanie pokonało dorosłych. Wiesz, ile wynosi x w równaniu: 4(3x + 5) = 68?

Matematyka może być sekretną bronią w walce o sprawność umysłu.

Codzienny trening szarych komórek poprawia kreatywność.

Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy poradzisz sobie z równaniem: 4(3x + 5) = 68.

Czy to koniec wymówek o braku talentu do liczb? Zapomnijmy na chwilę o skomplikowanych wzorach, które śniły się nam po nocach. Okazuje się, że proste łamigłówki i zagadki to prawdziwe spa dla naszego mózgu. To nie tylko sucha nauka, ale intensywny trening, który zmusza nasze szare komórki do wysiłku, jakiego nie zapewni żaden serial. Szukanie zależności i testowanie rozwiązań aktywuje obszary odpowiedzialne za pamięć i kreatywność. Warto więc poświęcić chwilę, by zadbać o swoją umysłową kondycję, zamiast bezmyślnie scrollować ekran smartfona.

Zobacz także: Ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? Rusz głową i podaj poprawną odpowiedź w mniej niż 10 sekund

Internauci głowią się nad wynikiem. Znasz poprawną odpowiedź?

Matematyka przestaje być tylko szkolnym obowiązkiem, a staje się nowym, gorącym trendem w dbaniu o sprawność umysłu i dobrą kondycję szarych komórek. Nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę z całkami, wystarczy zacząć od prostych działań i równań. Czy wiecie już, jaki wynik kryje się za tajemniczym x w równaniu: 4(3x + 5) = 68? Jeśli czujecie pustkę w głowie, spokojnie – poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu 4(3x + 5) = 68? – rozwiązanie krok po korku

Pora rozwiać wszelkie wątpliwości i zakończyć spekulacje. Oto jak należy podejść do tego zadania, by nie popełnić błędu:

1. Pierwszy krok to usunięcie nawiasu – mnożymy czwórkę przez to, co w środku:

4⋅3x+4⋅5=68 12x+20=68

2. Następnie przenosimy 20 na prawą stronę (zmieniając znak na przeciwny, czyli odejmujemy od obu stron):

12x=68−20

12x=48

3. Finałowy ruch to podzielenie obu stron przez 12:

x=1248 x=4

Prawidłowa odpowiedź to x = 4.

Czy udało wam się podać poprawną odpowiedź bez zaglądania do ściągi? Jeśli tak, możecie czuć się zwycięzcami tego matematycznego wyzwania!