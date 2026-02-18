Ciało 49-latki dryfowało w wodzie! Nowe fakty szokują. Śledczy badają kilka wątków

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 15 lutego, w miejscowości Ligota Górna, niedaleko Kluczborka. O godzinie 11:26 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o ciele unoszącym się na wodzie w Zalewie Kluczborskim. Informację przekazał partner kobiety, który – jak ustalono – sam natrafił na zwłoki podczas poszukiwań.

Czytaj: Makabryczne odkrycie pod Kluczborkiem! 49-letnia kobieta nie żyje

Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz straż pożarną. To strażacy podjęli ciało z wody, a następnie teren został zabezpieczony do dalszych czynności. Prace prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Szczegóły zdarzenia potwierdziła oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, st. asp. Krystyna Chmielewska.

W niedzielę, 15 lutego w godzinach przedpołudniowych nad Zalewem Kluczborskim odnaleziono ciało 49-letniej kobiety, mieszkanki powiatu kluczborskiego. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego jednostki od partnera kobiety, który ujawnił ciało nad zbiornikiem wodnym. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol policji oraz inne służby ratunkowe. Obecnie jeszcze trwają tam czynności procesowe pod nadzorem prokuratury – poinformowała.

Policja zaznacza, że kobieta nie była wcześniej zgłoszona jako osoba zaginiona.

Jak podaje Fakt, śledczy nie dysponują jeszcze pisemną opinią z sekcji zwłok. Podczas oględzin nie stwierdzono widocznych obrażeń mechanicznych.

Myślę, że rozstrzygająca w tej kwestii będzie opinia biegłego patomorfologa. Zwykle trzeba na nią poczekać około dwóch tygodni – mówi dziennikarzom Stanisław Bar, rzecznik Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Prokuratura potwierdza również zabezpieczenie monitoringu z okolic zbiornika.

Zabezpieczono monitoring. To istotna kwestia w kontekście weryfikacji wiarygodności oświadczeń dowodowych partnera tej kobiety, który jej poszukiwał – dodaje prokurator.

Śledczy podkreślają, że na obecnym etapie nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń, choć – jak zaznacza prokurator Bar – udział osób trzecich wydaje się mało prawdopodobny. Postępowanie trwa i ma wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczynę śmierci 49-latki.