To imię w Polsce to prawdziwy unikat. Nosi je garstka kobiet, choć męska wersja jest hitem

W naszym kraju istnieje imię, które w wersji żeńskiej jest totalną niszą, mimo sukcesu męskiego odpowiednika.

Jego korzenie sięgają łaciny i słowa oznaczającego żywioł ognia, co sugeruje ogromną pasję.

To elitarne grono - w Polsce to wyjątkowe imię nosi zaledwie 49 pań.

Wydaje się, że polszczyzna nie ma przed nami tajemnic, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie żeńskich odpowiedników imion. Stanisława czy Franciszka nikogo nie dziwią i na stałe wpisały się w nasz krajobraz. Jednak okazuje się, że nie wszystkie pary imion cieszą się równą sławą. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy, która może zaskoczyć wielu fanów onomastyki. Mowa o imieniu, które w wersji męskiej jest powszechnie lubiane, ale jego żeńska odmiana, Ignacja, to prawdziwa rzadkość nad Wisłą.

Ognista natura i tajemnicze pochodzenie

Co kryje się za tym niespotykanym wyborem? Etymologia nie pozostawia złudzeń i jest niezwykle wymowna. Imię Ignacja, wywodzące się od męskiego Ignacego (z łac. Ignatius), ma swoje źródło w słowie "ignis". Co to oznacza w praktyce? Mamy tu do czynienia z symboliką żywiołu – to dosłownie "ogień", "płomienna" lub "ta, która ma w sobie żar". Niektórzy badacze łączą to również ze starożytnym rodem Egnacjuszów, co tylko dodaje całości szlachetnego i tajemniczego rysu.

Ignacja - kobieta z charakterem

Czy imię determinuje los? Patrząc na charakterystykę przypisywaną Ignacjom, można odnieść wrażenie, że to kobiety stworzone do wielkich rzeczy. Mówi się o nich, że są ucieleśnieniem niezależności i determinacji. To nie są osoby, które siedzą cicho w kącie - cechuje je silna intuicja i wewnętrzny ogień, który popycha je do działania. Choć bywają uparte, to zawsze cenią sprawiedliwość. Czyżby ta intensywność sprawiała, że rodzice boją się nadawać to imię swoim córkom?

Statystyki nie kłamią - to imię to unikat

Liczby są w tym przypadku bezlitosne i pokazują ogromną dysproporcję. Podczas gdy męskie imię Ignacy nosi w Polsce aż 48 815 mężczyzn, co czyni je niezwykle popularnym, jego żeńska wersja jest niemal niespotykana. Dane z rejestru PESEL mówią jasno: w całym kraju imię Ignacja nosi zaledwie 49 kobiet. To daje mu odległą, 2216. pozycję w rankingu. Co więcej, w zeszłym roku, podobnie jak w 2024, na ten odważny krok zdecydowali się rodzice zaledwie 2 dziewczynek. Czy to imię czeka renesans, czy zapomnienie?