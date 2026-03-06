Zabójstwo 57-letniego Polaka w Wielkiej Brytanii. Makabryczne odkrycie w walizce

Śledztwo w sprawie zaginionego 57-latka z Grudziądza

Katowiccy kryminalni zaczęli badać tę zagadkową historię w ostatnich miesiącach 2022 roku. Wymiana informacji z brytyjskimi organami ścigania pozwoliła wysnuć przypuszczenie, że jesienią poprzedniego roku w Slough doszło do zabójstwa 57-letniego mieszkańca Grudziądza. Bliscy mężczyzny, który od sześciu lat pracował na Wyspach, zaalarmowali służby o jego zniknięciu w grudniu 2021 roku. Początkowe poszukiwania prowadzone przez funkcjonariuszy z Thames Valley Police nie przyniosły jednak oczekiwanego przełomu w tej sprawie.

- Pod koniec 2022 r. śledczy z Thames Valley poinformowali policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, że poszukiwany Polak mógł paść ofiarą zabójstwa, a osoby mogące mieć związek ze sprawą opuściły już terytorium Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie wracając na Śląsk. W toku dalszych czynności wytypowano osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem - poinformowali funkcjonariusze, dodając, że śledztwo wszczęła wówczas Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Pierwsze zatrzymania nastąpiły na początku 2023 roku, kiedy w ręce policji wpadła dwójka mieszkańców Bielska-Białej. Śledczy ujęli 25-letnią Kamilę W. oraz starszego o osiem lat Adriana N., którzy potwierdzili swoją obecność podczas tragicznych wydarzeń na Wyspach. Oboje zachowali jednak milczenie przed organami ścigania. Mieli również utrudniać postępowanie oraz nie udzielić pomocy pokrzywdzonemu.

- Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymani wskazali osoby odpowiedzialne za popełnienie zabójstwa - dodali mundurowi.

Międzynarodowa współpraca nabrała tempa w połowie 2023 roku, gdy powołano Wspólny Zespół Śledczy, który siłami polskimi i brytyjskimi pracował nad wyjaśnieniem tragedii, wspierając śledztwo prowadzone przez gliwicką prokuraturę. Efektem tych działań było zatrzymanie na terenie brytyjskiej stolicy 28-letniego bielszczanina Adriana P. oraz 36-latka z Grudziądza - Tomasza W., podejrzanego o zabójstwo i ukrycie zwłok. Po ponad roku od zastosowania tymczasowego aresztowania prokurator zmienił natomiast środek zapobiegawczy na wolnościowy wobec Kamili W. oraz Adriana N.

Makabryczne odkrycie. Zidentyfikowano zwłoki Polaka

Finał poszukiwań zaginionego obywatela Polski przyniósł ostatecznie niezwykle mroczne i tragiczne informacje, przekazane przez pracujących nad sprawą kryminalnych.

- Podczas międzynarodowej współpracy Policji śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zostali skierowani do Londynu, gdzie wspólnie z policją Thames Valley na początku lutego odnaleźli w terenie leśnym walizkę ze zwłokami. Przeprowadzona sekcja zwłok z udziałem polskiego prokuratora na terenie Wielkiej Brytanii oraz badania DNA potwierdziły, że było to ciało zaginionego 57-latka - poinformowały służby.

Na początku tego roku Adrian P. trafił do Polski, gdzie usłyszał zarzuty pobicia oraz utrudniania postępowania w związku z ukryciem zwłok pokrzywdzonego i zacieraniem śladów przestępstwa. Do kraju sprowadzono również Tomasza W., któremu z kolei śledczy zarzucili dokonanie zabójstwa. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie. W. grozi najwyższy wymiar kary w postaci dożywotniego pozbawienia wolności, podczas gdy P. może spędzić w odosobnieniu maksymalnie osiem lat.

