Dynamiczna sytuacja geopolityczna, zwłaszcza po zaognieniu konfliktu na linii Izrael-Iran, zmusiła polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do wydania serii pilnych ostrzeżeń dla podróżujących. Wiele popularnych kierunków, w tym te w rejonie Zatoki Perskiej, znalazło się na liście miejsc, do których podróże są obecnie odradzane. Sytuacja dotyczy m.in. Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie obowiązuje 4. stopień ostrzeżenia.

"Ostrzeżenie - MSZ odradza wszelkie podróże do Zjednocznonych Emiratów Arabskich. Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta."

- czytamy w komunikacie dotyczącym ZEA.

Resort dyplomacji zwraca również uwagę na inne zagrożenia w tym regionie.

"W Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich występuje potencjalne ryzyko ataku terrorystycznego w związku z niestabilną sytuacją w regionie (wojna w Jemenie). (...) Organizacje terrorystyczne nieustannie grożą krajom Zatoki atakami na ich terytorium. Miejscami wysokiego ryzyka pozostają w szczególności osiedla mieszkaniowe, strefy wojskowe, instalacje energetyczne, środki transportu publicznego, a także restauracje, hotele, plaże, centra handlowe i meczety."

Izrael i Iran na "czerwonej liście". Pilny apel do Polaków

Najwyższy alert bezpieczeństwa dotyczy krajów bezpośrednio zaangażowanych w konflikt. W Izraelu ogłoszono stan wojny, co całkowicie paraliżuje ruch lotniczy. MSZ wprost odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Izraela! W Izraelu ogłoszono stan wojny, przestrzeń lotnicza pozostaje zamknięta. Jedyną możliwością na opuszczenie kraju jest droga lądowa przez Egipt i Jordanię. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad bezpieczeństwa przekazywanych przez władze miejscowe. Sugerujemy zainstalowanie na telefonie aplikacji TZOFAR - Red Alert lub Home Front Command Red Alert informujących o zagrożeniach i atakach rakietowych."

Równie dramatyczny apel skierowano do Polaków przebywających w Iranie. Ministerstwo wzywa do natychmiastowego opuszczenia terytorium tego państwa.

"Obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium. Jeśli przebywasz w tej chwili w Iranie, powinieneś bezwzględnie: zarejestrować się w systemie Odyseusz, na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych MSZ i polskich placówek zagranicznych (również w tych państwach, przez które zamierzasz wyjechać z Iranu) oraz na profilu Polak za granicą w serwisie Twitter/X."

Rajskie wyspy i Cypr też z ostrzeżeniami. Problemy z lotami

Konsekwencje konfliktu odczuwalne są także w miejscach oddalonych o tysiące kilometrów. Problemy dotyczą m.in. Malediwów i Sri Lanki. Ze względu na to, że większość połączeń lotniczych do tych turystycznych rajów prowadzi przez kraje Zatoki Perskiej, MSZ wydało specjalne zalecenie.

"Z uwagi na konflikt na Bliskim Wschodzie oraz biorąc pod uwagę fakt, że większość połączeń lotniczych na Malediwy odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej (np. ZEA, Katar) odradzamy wszelkie podróże na Malediwy. Osoby pozostające na wyspach prosimy o jak najszybsze ich opuszczenie korzystając z oferty linii lotniczych oferujących alternatywne drogi powrotu do Europy."

- czytamy w komunikacie MSZ.

Szczególną ostrożność należy zachować również na Cyprze, który znalazł się w zasięgu potencjalnych zagrożeń.

"Poziom 2: MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do Republiki Cypryjskiej, w tym do tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru. Konflikt zbrojny trwający na Bliskim Wschodzie może stwarzać zagrożenie także dla Cypru. Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego i wystąpienie trudności z opuszczeniem wyspy."

- informuje MSZ.

A co z Turcją? Sprawdź, gdzie jest bezpiecznie

Turcja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków. Tu sytuacja jest bardziej złożona. MSZ odradza podróże w konkretne regiony, głównie te graniczące z Syrią, Irakiem i Iranem. W najnowszej aktualizacji z 5 marca 2026 r. czytamy:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do 30 km strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem w okręgach: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do okręgów południowo-wschodniej Turcji: Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep (z wyjątkiem samego miasta Gaziantep, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności), Şanlıurfa (z wyjątkiem samego miasta Şanlıurfa, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności), Mardin (z wyjątkiem samego miasta Mardin, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności), Şırnak, Hakkâri, Van (z wyjątkiem samego miasta Van, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności), Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Siirt, Batman. Na pozostałym terytorium Turcji, w tym w popularnych regionach turystycznych, zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności."

Gdzie w takim razie można bezpiecznie polecieć?

Mimo napiętej sytuacji na świecie, wciąż jest wiele miejsc, gdzie można spędzić bezpieczny urlop. Według rankingu Global Peace Index 2025 do najbezpieczniejszych państw świata zaliczają się m.in. Islandia, Irlandia, Portugalia, Chorwacja, Hiszpania, Bułgaria, Włochy, Czarnogóra, Grecja i Rumunia. Jeśli chodzi o kierunki pozaeuropejskie, na liście znalazły się Singapur, Malezja, Australia, Wietnam oraz Laos.

