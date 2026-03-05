Amerykanie zajmą irańską wyspę? "Ryzyko bezpośredniej walki" [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

2026-03-05 11:08

USA i Izrael 28 lutego 2026 roku zaatakowały Iran. Teheran potwierdził śmierci ajatollaha Alego Chameneiego i zapowiedział srogą zemstę. Iran rozpoczął odwetowe ostrzały, obejmujące cele w państwach Zatoki Perskiej. W wielu miastach ogłaszane są alarmy, a napięcie rośnie z każdą godziną. Iran odgraża się Stanom Zjednoczonym, państwa NATO są w pełnej gotowości. Najnowsze informacje i rozwój wydarzeń śledzimy w naszej w relacji na żywo.

Wojna Iran

i

Autor: EPA/ PAP
  • W sobotę 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran
  • Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia
  • Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael oraz cele USA w państwach Zatoki Perskiej
  • IRGC ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz dla statków; szlakiem tym przepływa ok. 20 proc. ropy z regionu.
  • USA poinformowały o odparciu setek ataków rakietowych i dronowych; zapowiedziano kolejne uderzenia na Iran.
  • Ameryka grzmi: "Iran wie, że już po nich. Nie cofniemy się"
  • Iran grozi Stanom Zjednoczonym: "Gorzko pożałują"

Izraelsko-amerykański atak na Iran rozpoczął się w sobotę 28 lutego 2026 roku. Izrael określił go jako uderzenie wyprzedzające, a w operacji uczestniczyło około 200 myśliwców, które zaatakowały setki celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie oraz siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie. W nalotach zginęło co najmniej 201 osób, 747 zostało rannych, a 24 z 31 prowincji kraju zostały dotknięte atakami. Irańskie media poinformowały także o śmierci co najmniej 118 osób w ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie.

Czytaj też: Siemoniak: Całe NATO w alercie! "Iran jest upokorzony, sięgnie po terroryzm"

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia i obwiniła o nią USA oraz Izrael. Wcześniej informację tę ogłosił prezydent USA Donald Trump. Władze w Teheranie wprowadziły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian nazwał zabicie Chameneia „wielką zbrodnią” i zapowiedział konsekwencje dla odpowiedzialnych.

Wojna w Iranie
Galeria zdjęć 15

"Wszystkie służby specjalne NATO są w alercie w związku z tym, jaka może być reakcja Iranu. Iran został upokorzony, a słabi i poniżeni sięgają po terroryzm" - powiedział w czwartek, 5 marca minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Iran tymczasem grozi Ameryce: "Gorzko tego pożałujecie" i atakuje amerykański tankowiec w Zatoce Perskiej. Konflikt eskaluje.

Sytuacja rozwija się dynamicznie.

W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.

Atak USA i Izraela na Iran. Najważniejsze informacje [RELACJA NA ŻYWO]

12:04

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Amerykanie mogą zdecydować się na próbę zajęcia irańskiej wyspy-terminala Chark na północy Zatoki Perskiej. Ewentualny desant wiąże się jednak ze sporym ryzykiem, bowiem oznacza bezpośrednią walkę z Irańczykami, a także ataki dronów i rakiet na żołnierzy z USA.

11:44

"Brytyjski minister obrony John Healey odwiedza w czwartek Cypr, zaledwie cztery dni po ataku irańskiego drona na brytyjską bazę sił powietrznych (RAF) w Akrotiri na południu wyspy" - przekazuje BBC. Jego wizyta następuje po krytyce ze strony władz w Nikozji, dotyczących braku ostrzeżenia o zbliżającym się ataku.

11:27

11:18

Zapasy amunicji USA na wyczerpaniu? Konflikt z Iranem zmusza do zwiększenia produkcji
Zapasy amunicji USA na wyczerpaniu? Konflikt z Iranem zmusza do zwiększenia produkcji

11:09

Rosyjski MSZ ostro krytykuje ataki na Iran. Ogłosiło, że USA i Izrael dopuściły się prowokacji: "Celowo sprowokowali Iran do ataków odwetowych na cele w niektórych krajach arabskich, co doprowadziło do strat ludzkich i materialnych, w związku z czym strona rosyjska wyraża głęboki żal. W ten sposób próbują wciągnąć Arabów w wojnę w imię cudzych interesów".

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
Polecany artykuł:

Iran: "Będziemy toczyć wojnę, aż osiągniemy cele, a wróg pożałuje swych czynów"…
