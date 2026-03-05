Wchodził do windy, ona ruszyła. Mrożące krew w żyłach wideo

Sekundy od tragedii. Winda nagle ruszyła, gdy mężczyzna z niej wychodził

Do tego niebezpiecznego wypadku doszło we wtorek w kompleksie mieszkaniowym Gujarat Housing Board w mieście Valsad w indyjskim stanie Gudźarat. Nagranie z monitoringu pokazuje moment, w którym jeden z mieszkańców – Vatsalbhai Pancha – o włos uniknął śmierci podczas nagłej awarii windy. Na początku nagrania widać, jak mężczyzna stoi w kabinie windy i lekko opiera się o drzwi, czekając aż urządzenie zatrzyma się na wybranym piętrze. Gdy drzwi się otwierają, wszystko wygląda normalnie. Pancha robi pół kroku do przodu, aby wyjść z windy. W tym momencie dochodzi jednak do groźnej awarii. Kabina nagle rusza w górę, mimo że drzwi pozostają otwarte. Zaskoczony mężczyzna próbuje szybko wydostać się z windy. Nagłe szarpnięcie powoduje, że uderza głową i traci równowagę. W chaosie upada między kabinę windy a ścianę szybu. Na nagraniu widać, że był zaledwie o centymetry od tragicznego w skutkach zmiażdżenia przez poruszającą się kabinę.

Zarządca budynku zapewnia, że technicy sprawdzali urządzenie zaledwie kilka dni wcześniej

Winda poruszała się tak szybko, że drzwi nie zdążyły się nawet zamknąć. Pancha w ostatniej chwili zdołał uniknąć przygniecenia pomiędzy podłogą windy a stropem piętra, na którym się zatrzymała. Według lokalnych mediów mężczyzna doznał obrażeń, ale przeżył wypadek. Mieszkańcy 14-piętrowego budynku relacjonowali, że usłyszeli głośny huk dobiegający z okolic windy. Na miejsce szybko przybiegli inni lokatorzy, którzy znaleźli Panchię w pobliżu szybu windy i udzielili mu pomocy. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zdarzenia mogła być poważna usterka elektryczna. Zarządca budynku zapewnia, że technicy sprawdzali urządzenie zaledwie kilka dni wcześniej. Wówczas zgłaszano jedynie drobne problemy związane z oświetleniem i wentylatorem w kabinie.

Sonda Czy boisz się jeździć windą? Tak Nie