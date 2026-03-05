Siemoniak: Całe NATO w alercie! "Iran jest upokorzony, sięgnie po terroryzm"

Całe NATO, w tym Polska, jest w alercie w obawie przed reakcją upokorzonego Iranu.

Minister Siemoniak ostrzega przed wzrostem zagrożenia terrorystycznego ze strony Iranu, który może sięgnąć po takie metody.

Iran grozi USA, odgrażając się zemstą za zatopienie fregaty i zapowiadając ataki na amerykańskie cele.

Czy groźby Iranu są realne i jak wpłyną na bezpieczeństwo międzynarodowe?

Siemoniak: Całe NATO w alercie!

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że całe NATO jest w alercie w obawie przed reakcją upokorzonego Iranu. W rozmowie w TVN24 powiedział, że zniszczenie reżimu z pewnością uczyni świat bezpieczniejszym, ale na razie trzeba się mierzyć z zagrożeniami. "W długim okresie na pewno świat będzie bezpieczniejszy, bo reżim, który sprzyja terrorystom, buduje bombę jądrową, ma rakiety, jest groźny dla wszystkich, także dla nas. Natomiast w krótkim okresie każda sytuacja wojenna destabilizuje i przynosi zagrożenia, z którymi musimy się mierzyć".

"Iran jest upokorzony, sięgnie po terroryzm"

Siemoniak poinformował, że "wszystkie służby specjalne NATO są w alercie w związku z tym, jaka może być reakcja Iranu". "Iran jest upokorzony, pobity, nie ma zdolności do efektywnego działania. Przynajmniej w tym momencie może wysyłać rakiety, drony na sąsiadów. Natomiast nie jest to efektywne prowadzenie wojny. Słabi i poniżeni sięgają pod terroryzm" - stwierdził. I dodał: "Przez lata sprzyjali, czy organizowali, czy pomagali terrorystom w różnych częściach głównie Bliskiego Wschodu, ale też i świata".

Zwrócił uwagę, że musimy być świadomi tego, że zagrożenie terrorystyczne rośnie, również dla nas. "Zachód, Polska, państwa, które są blisko Stanów Zjednoczonych muszą brać pod uwagę to, że zagrożenie terrorystyczne rośnie. Ono dziś nie ma konkretnego wymiaru, ono dziś wymaga ogromnego skupienia się na tym, bo to przecież konkretni ludzie zostają terrorystami, konkretne organizacje" - podkreślił.

Iran grozi USA. "Gorzko pożałują"

Tymczasem w czwartek od rana Iran odgraża się Stanom Zjednoczonym. "Stany Zjednoczone dopuściły się zbrodni na morzu, 2000 mil od wybrzeży Iranu” - napisał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi serwisie X. Odniósł się do zatopienia przez USA irańskiej fregaty u wybrzeży Sri Lanki, do jakiego doszło w środę, 4 marca. "Fregata Dena, goszcząca u marynarki wojennej Indii, (...) została zaatakowana na wodach międzynarodowych bez ostrzeżenia. Zapamiętajcie moje słowa: Stany Zjednoczone gorzko pożałują precedensu, który stworzyły" - dodał we wpisie.

Niedługo później pojawiła się informacja o ataku na amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej. W komunikacie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) powiadomiono, że jednostka stanęła w ogniu. Agencja AP zauważyła jednak, że oświadczenie wyemitowane przez irańską telewizję publiczną nie zawierało wielu szczegółów dotyczących rzekomego ataku.

