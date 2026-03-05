Ludzie żądają tego od syna Trumpa. 19-letni Barron ma iść w kamasze. Obroni się wzrostem?

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael przypuściły zmasowane ataki na Iran, który odpowiada ostrzałami rakietowymi i dronowymi na Izrael i kraje regionu Zatoki Perskiej. Władze USA i Izraela informowały, że kampania przeciwko Iranowi może potrwać przez kilka tygodni. W środę, 4 marca, szef Pentagonu w mocnych słowach przekonywał, że Ameryka zdusiła Iran całkowicie. "Ameryka wygrywa zdecydowanie, druzgocąco i bezlitośnie. Jest już po nich i oni o tym wiedzą, a przynajmniej wkrótce się o tym dowiedzą, a my dopiero zaczęliśmy ich ścigać, demontować, demoralizować, niszczyć i pokonywać ich potencjał" - powiedział Pete Hegseth.

Syn Donalda Trumpa zostanie wysłany na wojnę?

Potem tego dnia zaczęły się pojawiać informacje, jakoby strona irańska próbowała nawiązać kontakt z CIA i była gotowa na kapitulację. Iran jednak tym doniesieniom stanowczo zaprzeczył. Co więcej, zagroził, że jest gotów na ataki na całym świecie, jeżeli zostanie zaatakowana irańska ambasada w stolicy Libanu. "Jeśli Izrael popełni tę zbrodnię, zmusi to nas do uczynienia pełnoprawnego celu z ambasad izraelskich na całym świecie" – takie słowa padły z ust rzecznika sił zbrojnych Iranu, generała Abolfazla Szekarcziego.

19-letni Barron Trump za wysoki na wojsko?

Tymczasem po śmierci kilku amerykańskich żołnierzy w serwisie X pojawił się ruch #SendBarron, zainicjowany przez komików związanych z produkcją "South Parku". Część internautów podchwyciła pomysł i zaczęła się domagać, by syn Donalda Trumpa, 19-letni Barron, poszedł do służby i dołączył do amerykańskich wojsk, prowadzących operację na Bliskim Wschodzie. Okazuje się jednak, że Barron może być... za wysoki na służbę, mierzy bowiem ponad 2 metry. Amerykańskie media wskazują jednak, że nigdzie nie ma informacji o ograniczeniach dotyczących wzrostu, jeśli chodzi o powołanie do amerykańskiej armii i przypominają o Davidzie Robinsonie, który służył mając 215 cm wzrostu.

