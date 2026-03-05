Ludzie żądają tego od syna Trumpa. 19-letni Barron ma iść w kamasze. Obroni się wzrostem?

2026-03-05 9:32

Ameryka kpi sobie z 19-letniego syna Donalda Trumpa, sugerując, że powinien jak najszybciej iść do wojska i dołączyć do operacji wojskowej, prowadzonej przez USA i Izrael w Iranie. W internecie pojawił się nawet hasztag SendBarron (z ang. wysłać Barrona). Tymczasem pojawiają się doniesienia, że chłopak jest... za wysoki na wojsko. To uchroni go przed powołaniem do służby?

Autor: Rebecca Blackwell/AP/ Archiwum prywatne

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael przypuściły zmasowane ataki na Iran, który odpowiada ostrzałami rakietowymi i dronowymi na Izrael i kraje regionu Zatoki Perskiej. Władze USA i Izraela informowały, że kampania przeciwko Iranowi może potrwać przez kilka tygodni. W środę, 4 marca, szef Pentagonu w mocnych słowach przekonywał, że Ameryka zdusiła Iran całkowicie. "Ameryka wygrywa zdecydowanie, druzgocąco i bezlitośnie. Jest już po nich i oni o tym wiedzą, a przynajmniej wkrótce się o tym dowiedzą, a my dopiero zaczęliśmy ich ścigać, demontować, demoralizować, niszczyć i pokonywać ich potencjał" - powiedział Pete Hegseth.

Syn Donalda Trumpa zostanie wysłany na wojnę?

Potem tego dnia zaczęły się pojawiać informacje, jakoby strona irańska próbowała nawiązać kontakt z CIA i była gotowa na kapitulację. Iran jednak tym doniesieniom stanowczo zaprzeczył. Co więcej, zagroził, że jest gotów na ataki na całym świecie, jeżeli zostanie zaatakowana irańska ambasada w stolicy Libanu.  "Jeśli Izrael popełni tę zbrodnię, zmusi to nas do uczynienia pełnoprawnego celu z ambasad izraelskich na całym świecie" – takie słowa padły z ust rzecznika sił zbrojnych Iranu, generała Abolfazla Szekarcziego.

19-letni Barron Trump za wysoki na wojsko?

Tymczasem po śmierci kilku amerykańskich żołnierzy w serwisie X pojawił się ruch #SendBarron, zainicjowany przez komików związanych z produkcją "South Parku". Część internautów podchwyciła pomysł i zaczęła się domagać, by syn Donalda Trumpa, 19-letni Barron, poszedł do służby i dołączył do amerykańskich wojsk, prowadzących operację na Bliskim Wschodzie. Okazuje się jednak, że Barron może być... za wysoki na służbę, mierzy bowiem ponad 2 metry. Amerykańskie media wskazują jednak, że nigdzie nie ma informacji o ograniczeniach dotyczących wzrostu, jeśli chodzi o powołanie do amerykańskiej armii i przypominają o Davidzie Robinsonie, który służył mając 215 cm wzrostu. 

  • W obliczu ataków USA i Izraela na Iran, Pentagon ogłosił całkowite zduszenie irańskiego potencjału.
  • Iran zaprzecza doniesieniom o kapitulacji i grozi atakami na izraelskie ambasady na całym świecie.
  • W sieci pojawiła się akcja #SendBarron, domagająca się wysłania syna Donalda Trumpa na Bliski Wschód.
  • Czy wysoki wzrost Barrona Trumpa jest przeszkodą w służbie wojskowej i co na to eksperci?
