Zginęło 80 osób! USA uderzyły w irański okręty w pobliżu Sri Lanki

Irański okręt wojenny IRIS Dena nadał sygnał SOS u wybrzeży Sri Lanki po ataku.

Szef Pentagonu potwierdził, że amerykański okręt podwodny zatopił irańską jednostkę, co jest pierwszym takim wydarzeniem od II wojny światowej.

W wyniku ataku zginęło co najmniej 80 osób, a poszukiwania zaginionych członków załogi wciąż trwają.

Co doprowadziło do tego incydentu i jakie będą jego konsekwencje dla konfliktu w regionie?

Okręt wojenny IRIS Dena, na pokładzie którego znajdowało się około 180 członków załogi, nadał sygnał SOS, gdy znajdował się około 40 km na południe od miasta Galle, położonego około 115 km od stolicy kraju, Kolombo. W reakcji na alarm marynarka wojenna oraz siły powietrzne Sri Lanki wysłały okręty i samoloty w celu ewakuacji marynarzy - podała w środę, 4 marca, agencja AFP.

Ameryka uderzyła w irański okręt. Dużo ofiar

Pierwsze informacje na temat ataku na irański okręt pochodziły od jednego z amerykańskich urzędników, który w rozmowie z Reutersem zastrzegł sobie anonimowość. Niedługo później jednak oficjalnie potwierdził te wieści szef Pentagonu, Pete Hegseth. Powiedział dodatkowo, że było to pierwsze zatopienie wrogiej jednostki przez amerykański okręt podwodny za pomocą torpedy od czasów II wojny światowej.

Wciąż szukają zaginionych

Co najmniej 80 osób zginęło, a 32 są ranne. Agencja Reutera początkowo podawała, że w wyniku amerykańskiego uderzenia zaginęło 101 osób, jednak zaprzeczył temu rzecznik marynarki wojennej, twierdząc, że doniesienia o liczbie zaginionych są nieprawdziwe. Ministerstwo obrony Sri Lanki poinformowało, że wciąż prowadzone są poszukiwania pozostałych członków załogi okrętu. "Kontynuujemy poszukiwania, ale nie wiemy jeszcze, co stało się z resztą załogi" – powiedział dla AFP lankijski urzędnik, sugerując, że szanse na odnalezienie kolejnych ocalałych są nikłe.

Indyjski dziennik "The New Indian Express" poinformował, że fregata IRIS Dena wracała do Iranu z Indii, gdzie w połowie lutego uczestniczyła w przeglądzie flot wojennych w Zatoce Bengalskiej. W wydarzeniu brały udział siły morskie kilku krajów.

9