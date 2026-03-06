Amerykańska rakieta uderzyła w szkołę dla dziewcząt? Szokujące ustalenia mediów

Do zdarzenia doszło podczas amerykańskich ataków na pobliską bazę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Analiza „New York Times”, oparta m.in. na zdjęciach satelitarnych oraz materiałach publikowanych w mediach społecznościowych, wskazuje, że uderzenie w szkołę zbiegło się w czasie i miejscu z precyzyjnym atakiem USA na obiekty wojskowe w okolicy.

Zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń w bazie. Według ustaleń gazety amerykańskie pociski trafiły w co najmniej sześć pobliskich budynków. Cztery z nich zostały całkowicie zniszczone, a dwa kolejne zostały trafione dokładnie w środek dachu.

Eksperci podkreślają, że ataki wyglądały na niezwykle dokładne. Cytowany przez „NYT” Wes Bryant, analityk i były urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za ochronę cywilów, ocenił, że „dowody sygnalizują perfekcyjnie precyzyjne uderzenia.” Jego zdaniem najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tragedii jest błędna identyfikacja celu.

Jak podaje „New York Times”, szkoła w Minab w przeszłości była częścią kompleksu wojskowej bazy, jednak w 2016 roku została od niej oddzielona. To – według analityków – mogło doprowadzić do tragicznej pomyłki podczas wyboru celów.

Dodatkowe pytania budzi sposób planowania bombardowań. „Washington Post” informował w środę, że Pentagon przy wyborze celów korzystał z systemu Maven napędzanego przez model sztucznej inteligencji Claude. Nie wiadomo jednak, czy technologia ta była wykorzystywana również w przypadku celu w Minab.

Jak dotąd władze USA nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły, że to amerykański pocisk uderzył w szkołę. Szef Pentagonu Pete Hegseth ucinał pytania w tej sprawie, podkreślając jedynie, że jego resort prowadzi dochodzenie.

Z materiałów publikowanych przez Pentagon oraz wypowiedzi szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generała Dana Caine'a, wynika jednak, że Minab był jednym z celów amerykańskich uderzeń w pierwszych godzinach wojny. Caine zaznaczył, że USA atakowały obiekty na południu Iranu – gdzie znajduje się miejscowość – podczas gdy Izrael koncentrował swoje działania na północy kraju.

