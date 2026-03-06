Amerykańska rakieta uderzyła w szkołę dla dziewcząt? Szokujące ustalenia mediów

2026-03-06

Tragiczne doniesienia z Iranu. Szkoła dla dziewcząt w miejscowości Minab na południu kraju została prawdopodobnie trafiona amerykańskim pociskiem w pierwszych godzinach wojny − wynika z analizy dziennika „New York Times”. Według władz Iranu w ataku zginęło ponad 170 osób. Amerykanie nie potwierdzają, ale też nie zaprzeczają, że to ich uderzenie mogło doprowadzić do dramatu.

Iran

i

Autor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ PAP

Do zdarzenia doszło podczas amerykańskich ataków na pobliską bazę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Analiza „New York Times”, oparta m.in. na zdjęciach satelitarnych oraz materiałach publikowanych w mediach społecznościowych, wskazuje, że uderzenie w szkołę zbiegło się w czasie i miejscu z precyzyjnym atakiem USA na obiekty wojskowe w okolicy.

Zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń w bazie. Według ustaleń gazety amerykańskie pociski trafiły w co najmniej sześć pobliskich budynków. Cztery z nich zostały całkowicie zniszczone, a dwa kolejne zostały trafione dokładnie w środek dachu.

Eksperci podkreślają, że ataki wyglądały na niezwykle dokładne. Cytowany przez „NYT” Wes Bryant, analityk i były urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za ochronę cywilów, ocenił, że „dowody sygnalizują perfekcyjnie precyzyjne uderzenia.” Jego zdaniem najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tragedii jest błędna identyfikacja celu.

Jak podaje „New York Times”, szkoła w Minab w przeszłości była częścią kompleksu wojskowej bazy, jednak w 2016 roku została od niej oddzielona. To – według analityków – mogło doprowadzić do tragicznej pomyłki podczas wyboru celów.

Dodatkowe pytania budzi sposób planowania bombardowań. „Washington Post” informował w środę, że Pentagon przy wyborze celów korzystał z systemu Maven napędzanego przez model sztucznej inteligencji Claude. Nie wiadomo jednak, czy technologia ta była wykorzystywana również w przypadku celu w Minab.

Jak dotąd władze USA nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły, że to amerykański pocisk uderzył w szkołę. Szef Pentagonu Pete Hegseth ucinał pytania w tej sprawie, podkreślając jedynie, że jego resort prowadzi dochodzenie.

Z materiałów publikowanych przez Pentagon oraz wypowiedzi szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generała Dana Caine'a, wynika jednak, że Minab był jednym z celów amerykańskich uderzeń w pierwszych godzinach wojny. Caine zaznaczył, że USA atakowały obiekty na południu Iranu – gdzie znajduje się miejscowość – podczas gdy Izrael koncentrował swoje działania na północy kraju.

