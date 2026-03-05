Szansa na powrót z Dubaju do Polski. Ambasada przekazała kluczowe informacje

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-03-05 21:18

W czwartek, 5 marca polska placówka dyplomatyczna w Arabii Saudyjskiej przekazała w mediach społecznościowych istotną aktualizację. Saudyjski przewoźnik Flynas od 6 marca inicjuje rejsy na trasie Dubaj - Rijad. Dzięki dotarciu do Rijadu, pasażerowie zyskają możliwość dalszej podróży do Polski z przesiadką w Kairze lub Stambule.

samolot

i

Autor: EPA/STRINGER/ PAP

Komunikat Ambasady RP w Rijadzie dotyczący lotów Flynas

W czwartek wieczorem Ambasada RP w Arabii Saudyjskiej opublikowała oficjalny komunikat. Zgodnie z przekazanymi wieściami, z dniem 6 marca linie lotnicze Flynas uruchamiają połączenia z Dubaju do Rijadu. Dyplomaci wskazali na platformie X konkretne możliwości przesiadkowe dla Polaków.

„Z lotniska w Rijadzie obsługiwane są połączenia lotnicze, w tym m.in. loty przez Kair, Istambuł do Polski” - wyjaśniono.

Flynas to tania linia lotnicza z siedzibą w Rijadzie. Jej siatka połączeń obejmuje aż 69 portów docelowych zlokalizowanych w 32 państwach.

Zamknięta przestrzeń powietrzna po ataku USA i Izraela na Iran

Sytuacja na niebie nad Bliskim Wschodem skomplikowała się drastycznie w następstwie sobotnich uderzeń militarnych USA oraz Izraela na cele w Iranie. Wiele krajów regionu zdecydowało się na natychmiastowe zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego wydała ostrzeżenie o wysokim zagrożeniu dla cywilnych maszyn przelatujących nad Iranem oraz państwami sąsiadującymi, goszczącymi bazy amerykańskie. Operatorom lotniczym zalecono całkowite wstrzymanie operacji w tym rejonie.

Masowe odwoływanie rejsów stało się faktem dla wielu przewoźników. Polskie Linie Lotnicze LOT we wtorek poinformowały o przedłużeniu zawieszenia połączeń na Bliski Wschód. Przewoźnik anulował loty do Dubaju do 6 marca, a rejsy do Rijadu nie odbędą się do 8 marca. W przypadku Tel Awiwu przerwa w operacjach potrwa aż do 18 marca. Na podobne kroki zdecydował się szereg innych linii, w tym m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Śledź naszą relację na żywo: Ataki nie ustają. Wojna potrwa dłużej niż zapowiadał Trump?

Irański dron w Azerbejdżanie. Atak na lotnisko
Galeria zdjęć 9
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
Express Biedrzyckiej
LUDZIE TAŃCZĄ Z RADOŚCI w Iranie! Rakowski: DOBIJĄ REŻIM, jak będą mogli! Sytuacja WYMYKA SIĘ SPOD KONTROLI! EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DUBAJ
ARABIA SAUDYJSKA
SAMOLOT