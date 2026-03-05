Szansa na powrót z Dubaju do Polski. Ambasada przekazała kluczowe informacje

Komunikat Ambasady RP w Rijadzie dotyczący lotów Flynas

W czwartek wieczorem Ambasada RP w Arabii Saudyjskiej opublikowała oficjalny komunikat. Zgodnie z przekazanymi wieściami, z dniem 6 marca linie lotnicze Flynas uruchamiają połączenia z Dubaju do Rijadu. Dyplomaci wskazali na platformie X konkretne możliwości przesiadkowe dla Polaków.

„Z lotniska w Rijadzie obsługiwane są połączenia lotnicze, w tym m.in. loty przez Kair, Istambuł do Polski” - wyjaśniono.

Flynas to tania linia lotnicza z siedzibą w Rijadzie. Jej siatka połączeń obejmuje aż 69 portów docelowych zlokalizowanych w 32 państwach.

Zamknięta przestrzeń powietrzna po ataku USA i Izraela na Iran

Sytuacja na niebie nad Bliskim Wschodem skomplikowała się drastycznie w następstwie sobotnich uderzeń militarnych USA oraz Izraela na cele w Iranie. Wiele krajów regionu zdecydowało się na natychmiastowe zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego wydała ostrzeżenie o wysokim zagrożeniu dla cywilnych maszyn przelatujących nad Iranem oraz państwami sąsiadującymi, goszczącymi bazy amerykańskie. Operatorom lotniczym zalecono całkowite wstrzymanie operacji w tym rejonie.

Masowe odwoływanie rejsów stało się faktem dla wielu przewoźników. Polskie Linie Lotnicze LOT we wtorek poinformowały o przedłużeniu zawieszenia połączeń na Bliski Wschód. Przewoźnik anulował loty do Dubaju do 6 marca, a rejsy do Rijadu nie odbędą się do 8 marca. W przypadku Tel Awiwu przerwa w operacjach potrwa aż do 18 marca. Na podobne kroki zdecydował się szereg innych linii, w tym m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran