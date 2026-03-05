Iran uderzył w czuły punkt. Duży pożar rafinerii

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-03-05 19:57

W czwartek, 5 marca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu w komunikacie na platformie X poinformowało, że irański atak spowodował wybuch pożaru w rafinerii na terenie kraju. Obiekt należy do spółki Bapco Energies. Płomienie zdążono już ugasić.

atak

i

Autor: EPA/ATEF SAFADI/ PAP

Irański atak na rafinerię w Bahrajnie

"Celem był obiekt w (strefie przemysłowej) Maameer" - podał resort. Jak podkreślono, zgłoszono straty materialne, ale nie było ofiar w ludziach. Narodowe Centrum Łączności powiadomiło, że rafineria nie przerwała pracy.

Kolejny dzień wojny na Bliskim Wschodzie - ataki nie słabną

Szósty dzień trwa wojna Izraela i USA przeciwko Iranowi, który przeprowadza akcje odwetowe i w czwartek dronami zaatakował szkołę i lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. Rannych zostało czworo cywilów. Wojsko zaprzeczyło, jakoby wystrzeliło drony w stronę Azerbejdżanu - podały irańskie media. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Baku ze swojej strony wezwało ambasadora Iranu Modżtabę Demirczilu. Następnie prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości.

Według portalu Times of Israel izraelska operacja przeciwko Iranowi jest planowana na co najmniej kolejny tydzień lub dwa. Celem działań Izraela ma być "systematyczna degradacja" irańskiego reżimu i jego zdolności militarnych. Minister wojny USA Pete Hegseth w rozmowie z izraelskim ministrem obrony Israelem Kacem wezwał Izrael do utrzymania nacisku militarnego na Iran. Z kolei portal Politico napisał, że Dowództwo Centralne USA zwróciło się do Pentagonu o dodatkowe wsparcie wywiadowcze operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że nawet do września.

Ataki Iranu na kraje Zatoki Perskiej potępili we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych krajów UE oraz państw Zatoki. Wezwano Teheran do natychmiastowego zaprzestania wrogich działań i zgodzono się, że zaatakowane państwa mają prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu obrony.

Śledź naszą relację na żywo: Ataki nie ustają. Wojna potrwa dłużej niż zapowiadał Trump?

Irański dron w Azerbejdżanie. Atak na lotnisko
Galeria zdjęć 9
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
Express Biedrzyckiej
LUDZIE TAŃCZĄ Z RADOŚCI w Iranie! Rakowski: DOBIJĄ REŻIM, jak będą mogli! Sytuacja WYMYKA SIĘ SPOD KONTROLI! EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
WOJNA
BLISKI WSCHÓD
BAHRAJN
IRAN