Iran uderzył w czuły punkt. Duży pożar rafinerii

Irański atak na rafinerię w Bahrajnie

"Celem był obiekt w (strefie przemysłowej) Maameer" - podał resort. Jak podkreślono, zgłoszono straty materialne, ale nie było ofiar w ludziach. Narodowe Centrum Łączności powiadomiło, że rafineria nie przerwała pracy.

An Iranian missile has struck an oil refinery in Bahrain sparking a fire at one of Bapco Energies’ units. Authorities say the blaze has now been contained and refinery operations are continuing. pic.twitter.com/FFR256QfA7— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2026

Kolejny dzień wojny na Bliskim Wschodzie - ataki nie słabną

Szósty dzień trwa wojna Izraela i USA przeciwko Iranowi, który przeprowadza akcje odwetowe i w czwartek dronami zaatakował szkołę i lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. Rannych zostało czworo cywilów. Wojsko zaprzeczyło, jakoby wystrzeliło drony w stronę Azerbejdżanu - podały irańskie media. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Baku ze swojej strony wezwało ambasadora Iranu Modżtabę Demirczilu. Następnie prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości.

Według portalu Times of Israel izraelska operacja przeciwko Iranowi jest planowana na co najmniej kolejny tydzień lub dwa. Celem działań Izraela ma być "systematyczna degradacja" irańskiego reżimu i jego zdolności militarnych. Minister wojny USA Pete Hegseth w rozmowie z izraelskim ministrem obrony Israelem Kacem wezwał Izrael do utrzymania nacisku militarnego na Iran. Z kolei portal Politico napisał, że Dowództwo Centralne USA zwróciło się do Pentagonu o dodatkowe wsparcie wywiadowcze operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że nawet do września.

Ataki Iranu na kraje Zatoki Perskiej potępili we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych krajów UE oraz państw Zatoki. Wezwano Teheran do natychmiastowego zaprzestania wrogich działań i zgodzono się, że zaatakowane państwa mają prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu obrony.

