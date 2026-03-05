To oni zyskają na wojnie na Bliskim Wschodzie? Media wskazały głównego beneficjenta

Rosja wśród beneficjentów wojny na Bliskim Wschodzie

Jak podaje "The Wall Street Journal", Stany Zjednoczone i państwa Zatoki Perskiej wystrzeliły już setki pocisków przechwytujących, odpierając ataki irańskich rakiet i dronów. Według Pentagonu Iran wystrzelił dotąd ponad 500 rakiet balistycznych i 2 tys. dronów, podczas gdy do strącenia każdej rakiety balistycznej wystrzeliwane są co najmniej dwa pociski przechwytujące.

Dziennik zaznaczył, że jeszcze przed rozpoczęciem operacji irańskiej niedobory produkcyjne sprawiły, że rezerwy Ukrainy były na wyczerpaniu, a europejscy sojusznicy czekali na dostawy latami. Luki w ukraińskiej obronie powietrznej pozwoliły Rosji na niszczenie infrastruktury energetycznej i pogrążanie ukraińskich miast w ciemnościach. Całoroczna produkcja najnowocześniejszych pocisków Patriot PAC-3 przez Lockheed Martin w 2025 r. wyniosła nieco ponad 600 sztuk, a Kijów szacuje, że potrzebuje minimum 60 pocisków PAC-3 miesięcznie, by odpowiadać na rosyjskie ataki. Rosja produkuje ok. 80 rakiet balistycznych miesięcznie. Gazeta dodała, że Niemcy zamówiły w 2024 r. osiem nowych systemów Patriot za ok. 2 mld euro każdy, ale nie otrzymały nawet wstępnej daty dostawy. Berlin zadeklarował też dostawy rakiet dla Kijowa, ale będzie to tylko 60 pocisków rocznie - dodał "WSJ".

Cytowani przez dziennik europejscy i ukraińscy dyplomaci twierdzą, że niedobory mogą też zagrozić rozmowom pokojowym, ponieważ zachodnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy obejmują wzmocnienie jej obrony przeciwlotniczej. Według przedstawicieli wywiadu i obrony, na których powołuje się "WSJ", przeciwnicy USA i NATO, w tym Chiny, Rosja i Iran, uważnie śledzą zużycie rakiet przechwytujących, a ich doktryny wojskowe kładą coraz większy nacisk na masową produkcję tanich dronów i pocisków balistycznych, które mają przyćmić zachodnie możliwości.

"Wojna ma wyraźny wpływ na Ukrainę"

Podobną do dziennikarzy opinią podzieliła się w czwartek szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas. - Wojna ma wyraźny wpływ na Ukrainę, ponieważ w Ukrainie potrzebne są zdolności obronne, które teraz wykorzystywane są również na Bliskim Wschodzie - podkreśliła, dodając: - Jest też kwestia zmiany dostaw, zapewnienia zdolności, których potrzebuje Ukraina, a teraz także Bliski Wschód, na przykład w zakresie obrony powietrznej.

Jak zaznaczyła, na sytuację w Ukrainie ma także wpływ wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, będący następstwem wojny na Bliskim Wschodzie. - Wzrost ceny ropy naftowej faktycznie sprzyja finansowaniu wojny przez Rosję i dlatego musimy przeforsować zakaz (świadczenia - red.) usług morskich, aby ograniczyć flotę cieni i dochody z ropy naftowej, które Rosja przeznacza na finansowanie wojny - powiedziała.

