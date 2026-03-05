Trump wspomniał o kilku tygodniach. Wojna z Iranem potrwa znacznie dłużej?

Ile potrwa amerykańska wojna z Iranem?

Departament Stanu prowadzi intensywne działania mające na celu ewakuację amerykańskich obywateli, którzy utknęli w rejonie konfliktu, podczas gdy Pentagon gorączkowo zwiększa obsadę wywiadowczą na potrzeby operacji. Według serwisu gwałtowna mobilizacja zasobów może sugerować, że administracja nie była w pełni gotowa na tak szeroko zakrojoną kampanię wojenną.

Portal Politico podał, że CENTCOM, odpowiadający za siły USA na Bliskim Wschodzie, wystosował do Pentagonu prośbę o delegowanie dodatkowych oficerów wywiadu wojskowego do kwatery na Florydzie. Wsparcie to miałoby być zapewnione na okres minimum 100 dni, z opcją przedłużenia aż do września. Te ramy czasowe różnią się od narracji Donalda Trumpa, który jeszcze niedawno szacował czas trwania operacji na cztery do pięciu tygodni.

Irańskie drony Shahed kontra kosztowna obrona USA

Amerykańska administracja staje obecnie przed wyzwaniem nie tylko militarnym, ale i ekonomicznym, próbując przerzucić na Bliski Wschód dodatkową obronę przeciwlotniczą, przede wszystkim mniejsze i tańsze systemy przeciwdronowe. Obecnie do zestrzelenia stosunkowo tanich irańskich dronów Shahed armia USA wykorzystuje pociski, których koszt może sięgać kilku milionów dolarów. Jest to wyścig z czasem, ponieważ Teheran dysponuje tysiącami takich bezzałogowców, a część z nich zdołała już skutecznie przełamać amerykańską barierę ochronną podczas trwającej od soboty wymiany ognia.

Jak napisał portal, wiele z systemów przechwytujących, które Waszyngton może użyć do neutralizacji Shahedów, nie było jeszcze testowanych w warunkach bojowych na taką skalę. Żołnierze amerykańscy po raz pierwszy mierzą się z tak zmasowanym atakiem dronowym. Jak donosi CNN, przedstawiciele administracji przyznają, że zagrożenie ze strony irańskich dronów przerosło wstępne szacunki i całkowite uszczelnienie nieba może okazać się niemożliwe. W obliczu tych problemów USA zwróciły się o pomoc do Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że partnerzy poprosili o wsparcie w obronie przed irańską technologią, zapowiadając jednocześnie koordynację działań z Europą oraz rozmowy z przywódcami państw bliskowschodnich.

