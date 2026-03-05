Ataki nie omijają szpitali i placówek medycznych. Są ranni i ofiary śmiertelne

Ataki na szpitale i placówki medyczne na Bliskim Wschodzie

- WHO potwierdziła 13 ataków na służbę zdrowia w Iranie i jeden w Libanie - powiedział na konferencji prasowej szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus. W atakach na terytorium Iranu rannych zostało co najmniej 25 osób. Niewielkim uszkodzeniom uległo kilka szpitali i innych placówek medycznych.

WHO przekazała też, że centrum logistyczne organizacji w Dubaju, które dostarcza zaopatrzenie medyczne do kilkudziesięciu krajów, zostało tymczasowo zamknięte z powodu ograniczeń transportowych w regionie. Szefostwo WHO ostrzegło, że łańcuchy dostaw pomocy humanitarnej są zagrożone na Bliskim Wschodzie.

W wojnie przeciw Iranowi, którą Izrael i USA rozpoczęły w sobotę, zginęło już - według irańskich źródeł - co najmniej 1230 osób. Kilkadziesiąt ofiar - według libańskich danych - pochłonęły izraelskie ataki na południową część tego kraju, w której stacjonuje sprzymierzony z Iranem Hezbollah.

Wojna potrwa dłużej niż zapowiadał Donald Trump?

Jak długo potrwa tocząca się obecnie wojna na Bliskim Wschodzie? Początkowo prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump informował, że operacja zajmie od czterech do pięciu tygodni albo dłużej. Dziś wiele wskazuje na to, że konflikt znacząco rozciągnie się w czasie. Portal Politico podał w środę wieczorem, że Dowództwo Centralne USA, które odpowiada za amerykańskie siły w regionie, zwróciło się do Pentagonu o wysłanie do kwatery dowództwa na Florydzie dodatkowych oficerów wywiadu wojskowego, którzy mieliby wspierać operację przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że do września.

Śledź naszą relację na żywo: Izrael ostrzega przed atakiem w Bejrucie. Wzywa do ewakuacji!

9

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran