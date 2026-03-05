Iran nie chce rozmawiać. Operacja lądowa? "Czekamy na nich"

2026-03-05 22:15

W czwartek, 5 marca szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział telewizji NBC News, że jest pewien, iż jego rodacy zdołaliby odeprzeć potencjalną operację lądową sił amerykańskich. Odrzucił też wszelkie negocjacje z Waszyngtonem i przekazał, że Teheran nie zwracał się do nikogo z prośbą o zawieszenie broni.

"Jesteśmy przekonani, że możemy się im przeciwstawić"

Abbas Aragczi został zapytany, czy obawia się potencjalnej amerykańskiej operacji lądowej. - Nie, czekamy na nich - odparł szef dyplomacji Iranu. - Bo jesteśmy przekonani, że możemy się im przeciwstawić i to byłaby ogromna katastrofa dla nich - dodał.

Przekazał też, że Iran nie zwracał się do nikogo z prośbą o zawieszenie broni. - Nie prosiliśmy o zawieszenie broni nawet ostatnim razem. Poprzednim razem to Izrael poprosił o wstrzymanie ognia. Poprosili o bezwarunkowe zawieszenie broni po 12 dniach naszego sprzeciwu wobec ich agresji - dodał, odnosząc się do ubiegłorocznej 12-dniowej wojny Izraela z Iranem, w którą włączyły się USA.

Iran nie chce powrotu do rozmów

Aragczi, który 26 lutego brał udział w Genewie w rozmowach ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, powiadomił, że od ubiegłego tygodnia nie był w kontakcie z tymi przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. - Faktem jest, że nie mamy żadnego pozytywnego doświadczenia jeśli chodzi o negocjowanie z USA. Zwłaszcza z tą administracją. Negocjowaliśmy dwa razy, w ubiegłym roku i w tym, i zaatakowali nas w środku negocjacji - powiedział amerykańskiej stacji irański minister. - Więc nie widzimy powodu, dla którego powinniśmy angażować się jeszcze raz (w rozmowy) z tymi, którzy nie są szczerzy w negocjacjach [...] i którzy nie przystępują do negocjacji w dobrej wierze - kontynuował Aragczi, oceniając, że w obecnej wojnie nie ma zwycięzców.

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne". Ataki USA i Izraela na Iran trwają od soboty, 28 lutego.

