Nocna ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu! Wojskowe Boeingi wylądowały w Warszawie

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-06 3:44

Pierwsi Polacy ewakuowani z regionu objętego napięciami na Bliskim Wschodzie są już w kraju. W nocy z czwartku na piątek (z 5 na 6 marca) na warszawskim lotnisku wylądowały dwa wojskowe Boeingi Sił Powietrznych RP, które przywiozły obywateli ewakuowanych z tamtego regionu świata. Loty odbyły się w związku z konfliktem na linii USA/Izrael − Iran oraz zamykaniem przestrzeni powietrznych w wielu krajach.

Lotnisko Chopina

i

Autor: Polskie Porty Lotnicze/ Materiały prasowe

Z lotniska w Maskacie w Omanie w czwartek (5 marca) wystartowały dwa samoloty transportowe Sił Powietrznych RP. Maszyny należą do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego i zostały skierowane do realizacji specjalnej misji ewakuacyjnej.

Na pokładach znajdowały się pierwsze grupy polskich obywateli, którzy opuścili region objęty napięciami. Decyzja o przeprowadzeniu lotów zapadła w związku z trwającym konfliktem na linii USA/Izrael − Iran oraz poważnymi ograniczeniami w ruchu lotniczym. Wiele państw zdecydowało się bowiem na zamknięcie swoich przestrzeni powietrznych, co znacznie utrudniło cywilne podróże.

Loty ewakuacyjne zostały przeprowadzone przez wojskowe Boeingi w ramach działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód. Operacja miała na celu bezpieczne sprowadzenie obywateli do kraju w sytuacji, gdy możliwości lotów cywilnych zostały mocno ograniczone.

Obie maszyny obrały kurs na Warszawę i po kilku godzinach lotu dotarły do Polski. Samoloty wylądowały na lotnisku w stolicy tuż po godzinie 3 w nocy. To właśnie wtedy zakończył się pierwszy etap ewakuacji.

Dla wielu pasażerów był to powrót pełen emocji i ulgi. Po godzinach spędzonych w podróży wreszcie znaleźli się w bezpiecznym miejscu. Wojskowe Boeingi, które przyleciały z Omanu, stały się symbolem tej akcji ratunkowej.

To jednak dopiero początek działań związanych z ewakuacją obywateli z regionu objętego napięciami. W obliczu dynamicznej sytuacji na Bliskim Wschodzie polskie władze monitorują rozwój wydarzeń, a wojsko pozostaje w gotowości do realizacji kolejnych zadań transportowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Polecany artykuł:

Amerykańska rakieta uderzyła w szkołę dla dziewcząt? Szokujące ustalenia mediów
Sonda
Czy popierasz amerykańsko-izraelski atak na Iran?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IRAN